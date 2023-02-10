台灣女下藥哄非洲男「吃了會開心」 狂搜刮17萬逃跑判關5年2月定讞

翁姓女子3年前透過臉書認識身材高壯的幾內亞籍男子迪亞洛，相約見面後在啤酒內下藥，再搜刮洗劫迪亞洛住處的17萬餘元現金，歷審均依強盜罪判刑5年2月，最高法院駁回上訴而定讞。

迪亞洛透過臉書把妹，還自拍大筆鈔票炫富，2020年9月5日晚間9時許在臉書認識翁女，兩人隔天凌晨相約見面喝酒，再搭計程車回他的住處，途中翁女先給他吃一顆安眠藥丸；翁女因迪亞洛曾在聊天時拍照炫富，所以知道對方身上有大筆現金，趁迪亞洛如廁時，在啤酒中再摻入另一顆安眠藥，等迪亞洛昏睡後大肆搜刮。

翁女從迪亞洛住處的置物箱取走17萬餘元現金，旋即搭計程車逃逸，事後將贓款藏在百貨公司的置物箱。警方循線查獲翁女，她自白犯行，稱藥物是自己看病後取得，一時財迷心竅，才會犯案。

迪亞洛證稱，他跟翁女坐計程車回租屋處過程中，翁女就先給他1顆藥丸要他吃下去，他問「為何要吃藥丸」，翁女答「吃了會開心」，他不疑就吃下去。

一、二審認為藥丸是治療精神疾病用，可能產生嗜睡、頭暈等副作用，翁女竟在短時間內接連讓迪亞洛吃2顆，連身材壯碩的他都旋即陷入昏睡，可見藥量極大、危害健康，判她5年2月徒刑，經最高法院撤銷發回更審。

更一審指出，翁女雖坦承下藥、拿走現金，但否認強盜犯意，供稱是擔心迪亞洛對她不軌才下藥，但翁女說法前後矛盾，且翁女見面前就知道迪亞洛手握大筆現款，見面飲酒後提議前往迪亞洛租屋處參觀，認定翁女有強盜犯意，一審判決量刑均無違誤，維持判翁女5年2月徒刑。

案件上訴，最高法院認為更一審判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。