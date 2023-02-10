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不捨豪宅遭查封 家具商火速繳清欠稅

中央社／ 台北10日電

一家國際家具貿易公司積欠稅費568萬餘元，卻出售名下4筆總價值2億餘元房產，遭移送行政執行署士林分署執行。士林分署查封公司名下所有不動產後，日前全數追回欠款。

行政執行署士林分署新聞稿指出，遭執行的公司為璦德國際股份有限公司，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，負責人先後於民國109年5月、110年6月，向財政部台北國稅局申請分期繳納民國108年到110年度營利事業所得稅，但至今年1月止，仍滯欠新台幣568萬7586元。

台北國稅局調查後認為，璦德公司今年1月間出售名下位在新北市淡水區4筆不動產，包含1筆土地及3筆建物，價值高達2億多元，顯有利用疫情延緩繳納稅捐時間，移轉名下鉅額不動產，有隱匿財產以規避稅捐執行嫌疑。

台北國稅局隨即向台北高等行政法院聲請假扣押璦德公司財產獲准，並移送行政執行署士林分署執行。

士林分署指出，案經分署執行官調查後，立刻在農曆年假結束後的第一個上班日，查封璦德公司名下全數不動產，而璦德公司得知豪宅遭查封後，隨即透過律師主動聯繫分署，並於日前繳清欠稅。

豪宅

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