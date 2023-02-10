大馬父母來台出庭…長榮女大生遭性侵殺害 二審今連開2庭速決

長榮大學鍾姓女大生命案上訴二審，今天鍾女父母全身黑衣褲出庭。圖為1月12日他們出庭離開的畫面。圖／本報資料照片 長榮大學馬來西亞籍鍾姓女生遭性侵命案，凶手梁育誌經一審宣判死刑，上訴二審，因鍾女的父母聲請刑事訴訟參與獲准，從大馬來台出庭。高等法院高雄分院今天上、下午各開審理庭，預計下午辯論終結，1個月後宣判。

2020年10月28日，梁育誌在台南市歸仁區高鐵橋下，強行擄走準備回租處的鍾姓女大生，將鍾女打到無力反抗，拖上車性侵得逞，隔天凌晨梁發現鍾女氣絕，開車棄屍高雄阿蓮區大崗山邊坡，警方逮捕他，發現他曾也要對其他女生下手，帶他找到鍾女屍體後，引起軒然大波，後來當時的台南市警察局長詹永茂也因而丟官。

全案由橋頭地檢署偵辦起訴，去年3月18日，橋頭地方法院認為梁預謀犯案、手段殘忍、再犯率超過5成，依強制性交殺人、強盜等罪，判梁育誌死刑。

全案上訴二審，辯護律師認為一審未做量刑鑑定報告，便以梁無教化可能判死，證據不完備。鍾女父母擔心二審判決有變，聲請訴訟參與獲准，今年1月12日出庭，向法官請求判梁死刑。

高雄高分院完成對梁的「量刑前社會調查」，今天上、下午連開2庭審理庭，鍾女父母上午也著全身黑衣出庭。因案涉性侵，法庭未對外公開聽庭。高雄高分院預計開完今天庭審後，擇期宣判。