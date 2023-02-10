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台大生考上國安局遭退訓 上網洩漏情報重判4年6月

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

男子何牧珉擁有台大文憑，考進國家安全局遭退訓，在PTT論壇網站揭露同梯受訓同學及長官職稱、化名、真實身分被起訴；台北地院審理，今天依2個情報工作法洩漏情報資訊罪判處何有期徒刑4年6月。圖／何牧珉。本報資料照片
男子何牧珉擁有台大文憑，考進國家安全局遭退訓，在PTT論壇網站揭露同梯受訓同學及長官職稱、化名、真實身分被起訴；台北地院審理，今天依2個情報工作法洩漏情報資訊罪判處何有期徒刑4年6月。圖／何牧珉。本報資料照片
男子何牧珉擁有台大文憑，考進國家安全局遭退訓，在PTT論壇網站揭露同梯受訓同學及長官職稱、化名、真實身分被起訴；台北地院審理，今天依2個情報工作法洩漏情報資訊罪判處何有期徒刑4年6月。可上訴。

何畢業於台大化工系，2018年考上國安局，受訓時表現不佳，不到半年退訓；2019年10月9日、10月12日，何兩度在PTT貼文揭露同梯受訓同學、國安局訓練中心少校隊長、主任等人的身分與職稱，將情報人員的身分曝光。

台北地檢署2021年8月啟動偵辦時，曾拘提何牧珉到案，檢察官一度祭聲押處分，何卻向法院聲請提審以反制，法官後來裁定何以8萬元交保。

檢察官起訴時認為，何牧珉明知應永久保密情報人員的身分，卻故意上網揭露，涉犯最輕本刑7年以上的情工法重罪，考量他2次犯行的犯意各別，建請法院分論併罰。

國安局 台大 檢察官

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