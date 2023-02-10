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紅富海吸金案將進行第5波拍賣 十八羅漢藝品受矚目

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

行政執行署新竹分署針對「紅富海」吸金案主嫌名下財產變價，籌畫進行第5波拍賣，物件以石雕藝品數量最多，其中十八羅漢藝品最受矚目。圖／行政執行署新竹分署提供
行政執行署新竹分署針對「紅富海」吸金案主嫌名下財產變價，籌畫進行第5波拍賣，物件以石雕藝品數量最多，其中十八羅漢藝品最受矚目。圖／行政執行署新竹分署提供
苗栗地檢署囑託法務部行政執行署新竹分署就「紅富海」心靈導師吸金案主嫌名下財產進行變價，迄今已進行4波拍賣，每次拍賣會都引起熱烈回響，新竹分署目前正籌畫第5波拍賣，物件多達85 件，其中以石雕藝品數量最多，有興趣的民眾可關注新竹分署官方網站。

新竹分署指出，紅富海案主嫌名下財產變價拍賣，每次推出的物件都各有特色，相當吸睛，民眾也相當期盼，還未進行拍賣就接到許多民眾來電詢問，籌畫中的第5波拍賣物件有85 件，以石雕藝品數量最多，其中最受矚目的一批是由青田石雕刻而成的十八羅漢，每尊羅漢的雕工都相當精美，栩栩如生，表情生動，且色澤透亮，十八尊一字排開，相當有氣勢。

分署表示，第5波拍賣推估將在3月間辦理，先前並將安排鑑賞會；另外之前流標的雞血石藝術品、勞力士手表也將再次推出拍賣，由於是再行拍賣，底價相較於第一次更低廉，想撿便宜的民眾切勿錯過這次拍賣。其餘拍賣物件資訊也將陸續釋出，想知道第5波拍賣還有什麼好物件的民眾，務必密切關注新竹分署官方網站。

「紅富海」吸金案主嫌名下財產進行變價，行政執行署新竹分署目前籌畫將進行第5波拍賣，物件以石雕藝品數量最多。圖／行政執行署新竹分署提供
「紅富海」吸金案主嫌名下財產進行變價，行政執行署新竹分署目前籌畫將進行第5波拍賣，物件以石雕藝品數量最多。圖／行政執行署新竹分署提供

拍賣會

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