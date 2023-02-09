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台銀襄理監守自盜8千萬餘養小三、小四 丟工作財產又被全沒收

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被台銀襄理包養4年拿近千萬 她僅被追徵40萬原因曝光

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

台銀宜蘭蘇澳分行張姓襄理盜騙9名客戶8千萬餘元，不法所得幾乎全用在包養小三呂女、小四邱女。示意圖／ingimage
台銀宜蘭蘇澳分行張姓襄理盜騙9名客戶8千萬餘元，不法所得幾乎全用在包養小三呂女、小四邱女。示意圖／ingimage

台灣銀行宜蘭蘇澳分行張姓襄理盜騙9名客戶8千萬餘元，不法所得幾乎全用在包養小三呂女、小四邱女，在去年3月捲款逃亡，被新北地檢署指揮警方查緝歸案，依銀行法等罪起訴。新北地方法院今依特別背信罪11罪各處1年8月至4年不等，另依妨害電腦使用罪處7月，合併定應執行8年6月徒刑。可上訴。

另在不法所得沒收並追徵部分，小四邱女因提供性服務換取張姓襄理包養，被檢院認定為「勞務所得」，不應予以沒收，僅沒收40萬無償獲得的生日金。

張姓襄理2012年起利用職務之便，詐騙、盜領多名客戶戶頭，去年3月捲款逃亡，被檢警逮捕歸案。合議庭審理，發現張姓襄理實際不法所得為8546萬餘元，依特別背信罪等12罪定應執行刑8年6月。

犯罪所得部分，檢方調查發現，小四邱女是酒店妹，與張姓襄理簽定包養契約時年僅20歲，由邱女提供性服務，換張姓襄理每月20萬包養，被檢方認定為「勞務所得」，不應予以沒收，但因張姓襄理4年來每年都無償贈送邱女10萬生日獎金，沒收扣案的40萬元生日金。

台灣銀行宜蘭蘇澳分行張姓襄理盜領、詐取9名客戶8447萬餘元，新北地方法院今依銀行法等處。圖／翻攝自Google Maps
台灣銀行宜蘭蘇澳分行張姓襄理盜領、詐取9名客戶8447萬餘元，新北地方法院今依銀行法等處。圖／翻攝自Google Maps

包養 台銀 詐騙

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