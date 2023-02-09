台銀襄理監守自盜8千萬餘養小三、小四 丟工作財產又被全沒收

台灣銀行宜蘭蘇澳分行張姓襄理盜騙9名客戶8千萬餘元，被新北地院依12罪定應執行刑8年6月。示意圖／ingimage

台灣銀行宜蘭蘇澳分行張姓襄理盜騙9名客戶8千萬餘元，不法所得幾乎全用在包養小三呂女、小四邱女，在去年3月捲款逃亡，被新北地檢署指揮警方查緝歸案，依特別背信等罪起訴。新北地方法院今依特別背信罪11罪各處1年8月至4年不等，另依妨害電腦使用罪處7月，合併定應執行8年6月徒刑。可上訴。

判決指出，張姓襄理2012年起擔任在台灣銀行蘇澳分行擔任櫃檯人員、理財專員等職務。2012年張姓襄理因積欠信貸，先盜領了謝姓客戶300萬1千元存款，一個月後將錢還給客戶，之後又接續以代售基金、保險等名義，詐騙多名客戶。

前年7月他因支付呂女、邱女龐大生活費，以及楊姓客戶假基金配息導致資金壓力大，鋌而走險，趁擔任銀行櫃檯人員，經手客戶申請網路銀行權限，開通一名林姓客戶網路銀行，並將林姓客戶1500萬元定存解約，匯到自己的戶頭。

檢方清查，發現張姓襄理自知不法將東窗事發，去年3月無故曠職並逃亡，台銀清查才知張姓襄理多年來盜領、詐取客戶存款，檢方查出張姓襄理涉嫌盜領、詐騙9名客戶，金額高達8447萬餘元，經將張姓襄理查緝歸案後，依特別背信、銀行法等共66罪起訴。