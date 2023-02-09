男子無照駕駛拒酒測挨罰19萬8千元 母姊伸援手代繳清

47歲黃姓男子2年前騎機車行經台南安南區城北路，經警攔檢拒絕酒測，遭交通局裁處18萬元，連同滯欠另二案無照駕駛罰鍰，合計滯欠19萬8000元，經移送行政執行署台南分署強制執行，家人擔心黃父過世後遺產恐遭強制執行，今天由姊姊攜帶現至台南分署將欠款全數繳清。

台南分署表示，去年7月收案後曾扣押黃的存款及保險金債權，惟未扣得任何款項。然而，黃父過世，家人擔心繼承其遺產後，恐遭台南分署強制執行，遲未辦理不動產繼承登記等。

黃母及姊姊考量他已改過自新未再喝酒，商量後決定籌錢幫他繳清滯欠罰鍰，今天上午攜帶現金至台南分署，將欠款19萬8000元全數繳清。

台南分署提醒，用路人應遵守交通安全規則並按時繳納各項稅費罰鍰，如果不慎違規或一時遺漏，也應於繳納期限屆滿前自行繳納交通罰鍰及費用，切勿心存僥倖，挑戰公權力。同時，民眾若有經濟困難而無法一次清償，可檢具相關證明文件申請分期繳納，如拒不繳納，台南分署將強力執行。

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