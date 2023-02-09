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廣播節目談總統大選民調挨罰50萬 唐湘龍告中選會結果出爐

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

媒體人唐湘龍3年前總統大選投票日前10日內，被檢舉公開在自己的廣播節目談論民調，中央選舉委員會認定他違反總統與副總統選舉罷免法而裁罰50萬元，他不服提行政訴訟，台北高等行政法院判他敗訴，可上訴。

唐湘龍2020年1月6日主持廣播節目「飛碟早餐-唐湘龍時間」，提及蔡英文每天看著民調的數字，「其實本就不需要競選，可能會覺得說穩贏的」，蔡英文民調都大贏、是韓國瑜的3倍等，被民眾向中選會檢舉。

中選會認為唐湘龍提及候選人的得票差距，違反選罷法的事實明確而裁罰50萬元，唐認為自己沒有引用民調資料並沒有違法，且此部分談話僅20秒，處分不符合比例原則，他不服行政訴訟，北高行今下午4時宣判，判決唐敗訴，尚未得知判決理由。

媒體人唐湘龍。聯合報系資料照／記者鄭超文攝影
媒體人唐湘龍。聯合報系資料照／記者鄭超文攝影

民調 唐湘龍 蔡英文 中選會 選罷法

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