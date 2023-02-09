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總統大選前談民調挨罰50萬 唐湘龍興訟敗訴

中央社／ 台北9日電

中選會認定媒體人唐湘龍違法在109年總統大選投票日前10天，公開談論民調，開罰新台幣50萬元。唐湘龍不服提行政訴訟，法院今天判唐敗訴，可上訴。

台北高等行政法院今天判決主文「原告之訴駁回」，尚未提供判決理由。

總統大選於民國109年1月11日投票，依據總統副總統選舉罷免法規定，投票日前10天起至投票截止前，不得以任何方式，發布有關候選人或選舉的民意調查資料，也不可加以報導、散布、評論或引述，違者可處50萬到500萬元罰鍰。

中選會接獲民眾檢舉唐湘龍在109年1月6日主持廣播節目時，提到「如果你（指時任民進黨總統候選人蔡英文）每天看著民調的數字，你其實根本就不需要競選，你可能會覺得說我穩贏的，我的民調都大贏，我的民調是（時任國民黨總統候選人）韓國瑜的三倍……」等說法，涉嫌違反上述規定。

中選會認為，唐湘龍談話內容「我的民調都大贏，我的民調是韓國瑜的三倍……」等語，當中提及「民調」及兩位候選人的得票差距，明顯已具有民調的外觀，並已明確表達該差距是雙方民調差距所產生的結果，兩者已作實質連結，唐湘龍違規事證明確。

中選會於109年6月間對唐湘龍裁罰50萬元。唐對此感到訝異，認為自己並未違法，遭罰不符比例原則。唐提起行政訴訟。

民調 唐湘龍 投票

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