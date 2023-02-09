貴賓狗遭米克斯咬成癱瘓 飼主牽繩沒拉緊判賠7萬

台中蔡姓飼主牽2隻狗搭電梯下樓遇到朱姓女子的貴賓犬，蔡的米克犬猛咬貴賓害牠重傷癱瘓，朱以貴賓犬形同家人，包括手術、後續照顧及精神撫慰金求償45萬元；法院認為，貴賓犬為朱女所有「財產」非人，僅認定求償手術費有理由，且朱沒繫牽繩應負擔7成責任，判蔡應給付朱7萬多元。

朱女主張，她2011年7月起飼養白貴賓「屁屁」，悉心照料和家人都視如己出，2021年7月27日搭電梯要外出遛狗時，一進電梯卻遭蔡女飼養的虎斑米克斯犬咬著腹部往電梯甩，造成屁屁後肢癱瘓、身體穿刺傷。

朱女說，同時蔡養的另隻黑色犬也要靠近她的貴賓，她為撲上前保護屁屁也摔倒受傷，認為蔡女為替犬隻戴口罩、拉緊牽繩，就醫藥費、動物輔助輪等器材及精神撫慰金等，共向蔡求償告45萬8103元。

蔡女抗辯稱，她養的狗都不是動保法所列具攻擊性犬隻，依法不用戴口罩，事故時她也有繫牽繩，當時因在7樓開門貴賓衝進來，朱女則在後踉蹌而嚇到她的狗，自己見狀就馬上拉繩管束，認為已有管束無過失。

蔡認為，朱養的貴賓年近15歲、1眼似失明，送醫已達第五級瀕死狀態，獸醫勸說下蔡仍執意要手術，產生的手術費不合理，並爭執朱求償貴賓所需照顧器材費用等。

法院查，朱女7月27日跌倒，相隔2周8月9日才去就醫，其主張因該事故膝蓋擦傷無理由，另根據獸醫檢查發現貴賓身上有兩處0.2公分穿刺傷，應是遭米克斯犬咬傷，法院並採信朱女稱，貴賓遭米克斯犬攻擊，造成後肢癱瘓、身體穿刺傷。

法院並勘驗電梯監視器，發現蔡養的2隻狗都是中型犬，加上蔡女1人2狗在電梯內已佔有相當空間，當下蔡沒有拉緊牽繩，將2犬緊緊管束在身旁，才導致貴賓進入時米克斯犬有攻擊對方的機會，認為蔡有過失。

法院認為，朱身為飼主要求獸醫盡力醫治其貴賓犬，屬人之常情，其求償醫療費用25萬3959元有依據，但貴賓犬仍屬朱女的「財產」，雖受傷癱瘓仍不得比照「被害人」身體健康受不法侵害求償，因此朱求償貴賓輔助輪、生理褲費用無理由。