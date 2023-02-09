聽新聞
test
0:00 / 0:00
台銀襄理監守自盜八千萬養小三 判刑8年6月
台灣銀行宜蘭蘇澳分行張姓襄理盜領9名客戶8447萬餘元，不法所得幾乎全用在包養小三呂女、小四邱女，張男去年3月捲款逃亡，被新北地檢署查緝歸案，調查後依違反銀行法等罪起訴。新北地院今判處張男應執行刑8年6月徒刑。
檢警調查，2012年張男因積欠信貸，先盜領謝姓客戶300萬1千元存款，一個月就周轉將錢還給客戶，但也因此養大胃口，詐騙多名客戶，前年7月他因支付呂女、邱女龐大生活費，以及楊姓客戶假基金配息導致資金壓力大，鋌而走險，趁擔任銀行櫃檯人員，經手客戶申請網路銀行權限，開通一名林姓客戶網路銀行，並將林姓客戶1500萬元定存解約，匯到自己的戶頭。
張男自知將東窗事發，去年3月無故曠職並逃亡，台銀清查才知張男盜領、詐取客戶存款，檢方查出張男詐騙9名客戶，金額高達8447萬餘元。
檢方將張男查緝歸案後，他坦承犯行，供稱不法所得多用於支付小三、小四的生活費，全案依銀行法、詐欺、偽造文書、妨害電腦使用等罪起訴，協助逃亡的邱女則依藏匿人犯罪起訴；涉案的黃妻、呂女，以及邱女獲張姓襄理提供生活費，另案偵辦中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言