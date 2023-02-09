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台銀襄理監守自盜八千萬養小三 判刑8年6月

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

台灣銀行宜蘭蘇澳分行張姓襄理盜領9名客戶8447萬餘元，不法所得幾乎全用在包養小三呂女、小四邱女，張男去年3月捲款逃亡，被新北地檢署查緝歸案，調查後依違反銀行法等罪起訴。新北地院今判處張男應執行刑8年6月徒刑。

檢警調查，2012年張男因積欠信貸，先盜領謝姓客戶300萬1千元存款，一個月就周轉將錢還給客戶，但也因此養大胃口，詐騙多名客戶，前年7月他因支付呂女、邱女龐大生活費，以及楊姓客戶假基金配息導致資金壓力大，鋌而走險，趁擔任銀行櫃檯人員，經手客戶申請網路銀行權限，開通一名林姓客戶網路銀行，並將林姓客戶1500萬元定存解約，匯到自己的戶頭。

張男自知將東窗事發，去年3月無故曠職並逃亡，台銀清查才知張男盜領、詐取客戶存款，檢方查出張男詐騙9名客戶，金額高達8447萬餘元。

檢方將張男查緝歸案後，他坦承犯行，供稱不法所得多用於支付小三、小四的生活費，全案依銀行法、詐欺、偽造文書、妨害電腦使用等罪起訴，協助逃亡的邱女則依藏匿人犯罪起訴；涉案的黃妻、呂女，以及邱女獲張姓襄理提供生活費，另案偵辦中。

台灣銀行宜蘭蘇澳分行張姓襄理盜領、詐取9名客戶8447萬餘元，新北地方法院今依銀行法等處。圖／翻攝自Google Maps
台灣銀行宜蘭蘇澳分行張姓襄理盜領、詐取9名客戶8447萬餘元，新北地方法院今依銀行法等處。圖／翻攝自Google Maps

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