太魯閣撞工程車出軌釀49死 監造商不滿停權官司結果出爐

台鐵太魯閣號前年撞擊滑落邊坡的工程車而出軌，造成49死213傷，是台鐵60年來最嚴重事故，台鐵認為聯合大地工程公司監造不實，刊登政府採購公報停權3年，聯合大地公司不服提行政訴訟，台北高等行政法院判聯合大地敗訴，可上訴。

台鐵2016年2月和聯合大地公司簽訂公共工程技術服務採購契約，由聯合大地負責調查、檢測分析邊坡和擋土設施，並完成邊坡分級，監造補強工程設計等作業。

2021年4月2日施工廠商的吊卡大貨車掉落於鐵軌上，導致太魯閣列車撞擊出軌的重大死傷事故，聯合大地監造主任李進福、安全衛生人員張齊富財一審被依過失致死罪各判刑7年2月、4年6月。

台鐵召開採購工作及審查小組會議，依檢方起訴書內容，認定聯合大地公司監造人員未盡注意義務、業務登載不實，違反政府採購法，依規定刊登政府採購公報，停權3年。

聯合大地公司提行政訴訟救濟，認為台鐵是迫於輿論才處分公司，雙方契約沒有明確約定施工進度計算方式，台鐵卻指摘公司登載不實進度，實有不公。

聯合大地指出，台鐵刊登政府採購公報停權3年的處分，違反誠實信用原則，也未讓公司充分陳述意見，有程序上重大瑕疵，請求法院撤銷處分。

台鐵則認為刊登公報的處分於法有據，聯合大地未能如實登載監造報表、以虛偽報表作為履約文件，造成施工廠商為掩飾落後進度，在台鐵指示全面停工後，仍在假日趕工才造成重大事故，情節重大。