攀「百岳四大障礙」摔死 領隊遇雪不撤退判2年賠346萬

王姓登山領隊帶團攀百岳界四大障礙之一「馬博橫斷」，登頂秀姑巒山回程張姓隊員摔落300公尺深山谷慘死，刑事一、二審認定王明知下雪且隊員裝備不足仍不撤退執意上山，依過失致死等判2年；民事一審以王未盡善良管理人責任，判他應給付張的妻子、小孩346萬元，仍可上訴。

檢警調查，王男臉書招攬登山隊擔任領隊，2019年張姓男子等4人跟他報名參加馬博橫斷8日行，規畫同年3月12日至19日攀登，1人收費8000元，王未經授權就在「攀登玉山園區開放登山路線聲明書」上偽簽張等人名字提交玉山國家公園管理處。

王也未注意玉管處3月7日、11日公布境內3000公尺以上高山步道有積雪，沒向團員充分告知僅提醒帶簡易冰爪，還說「若無冰爪，也無需刻意準備」，登山前目視玉山北峰積雪、其他領隊告知天候不佳仍執意上山，14日登頂秀姑巒山回程時，張男在距登山口600公尺處滑倒摔落崩壁死亡。

法院刑事一審查，王有多年登山經驗卻一再違反注意義務，不願放棄或撤退，最終釀張男死亡，且王犯後矢口否認、不知自省毫無悔意，完全無視自己疏失所造成之不幸結果，嚴重欠缺登山領隊應有責任，依偽造文書判4月、過失致死判1年8月，經上訴二審駁回。

張男的歐姓妻子、小孩再提刑事附帶民事損害賠償，主張王男在網路設有「虎哥山友企業社」，也領有中華民國勞工安全甲級技術士證書，強調其所組登山團隊之安全性為由，平日透過臉書約人帶團爬山收費營利，應依消費者保護法負損害賠償責任。

歐女及2名小孩控訴，其早年喪夫、喪父，人生至痛莫此為甚，各依精神撫慰金、喪葬費等，向王男求償626萬多元。

王抗辯稱，他否認有過失，張男死亡危險是自己判斷，非他擔任領隊可控制，也有要求隊員量力而為，走不動就撤退，就刑事二審駁回他也已上訴。王也說，馬博橫斷在登山界為高難度，屬「百岳四大障礙之一」，張男事前已知下雪，為收集百岳而不放棄，經詢問也不願撤退。

王還說，他曾告知張等人危險地形嚴禁拍照，尤其下山風險高，但張不聽指示放下保命登山杖，雙手拿手機拍照，並爭執保險給付、精神撫慰金額度，對方職業收入證明等，也稱事發後有到靈堂上香，交付奠儀5100元，應從求償金額中扣除。

民事庭查，王帶隊登山前，玉管處曾於3月7日、11日及12日發布玉山下雪資訊，強烈提醒山友若無雪訓、裝備，切勿貿然上山，王卻僅要求隊員帶簡易冰爪，若無也不用刻意準備，顯見他未盡領隊隨即了解天候、路況等義務，又疏於要求隊員備妥裝備，在登山口眼見山頂積雪仍貿然登山。

民事庭認為，王是有報酬領隊，對張男居於保證人地位，事前、途中都知下雪，隨時可判斷風險撤退，卻怠於注意，貿然帶無雪攀裝備的張繼續爬布滿積雪的秀姑巒山，未盡善良管理人責任，王堅持攀登和張死亡結果有因果關係，應負侵權責任。