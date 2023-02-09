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行車紀錄器詭異「漬漬聲」富商揪出愛妻出軌男同事

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄一名邱姓富商懷疑妻子出軌，最後在車上行車紀錄器發現妻子和男同事的情慾對話，兩人不僅在車上挑情，還發出疑似接吻的「漬漬」聲，邱妻和男同事雖否認偷情，但法官根據行車紀錄器內容，判他們應賠邱男15萬元。

判決指出，開設公司的邱男和從事教職妻子結婚多年，2020年8月間，邱男懷疑妻子出軌，後來檢視老婆轎車的行車紀錄器，果然發現兩段妻子與同事在車上偷情的影像檔。

雖然鏡頭沒有拍到車內兩人，但兩人對話內容仍被收錄，清楚錄下疑似接吻時發出的「漬漬」聲響，開車的邱妻與男同事互相調情，男同事出聲對邱妻說「不要亂摸，不方便，來來來要摸給妳摸」，邱妻則回「明明是你自己拿去摸的」。

之後行車紀錄器又錄到連續「漬漬」聲，男同事又說「髮香好香，綠燈沒？我還沒洗澡，這樣妳親下來會流整身」、「我又沒怎樣，我只是親妳，只是有人手都很不認份，愛亂摸」等。

邱男質疑妻子出軌，拿著錄音檔案對兩人提告求償50萬元。高雄簡易庭審理時，邱妻和男同事否認偷情，稱兩人只是同事關係，錄音內容是兩人工作上的玩笑或打鬧話語，並沒有肢體接觸或性行為。

但法官發現，男同事曾提及「來的時候我就有看到有一間御宿，就直接往那裡進去」、「（早上在辦公室）親妳一下而已啊，沒有要幹嘛，不然要褲子脫下來，內衣脫下來」。

雖然無法證明兩人有發生性行為，但車上對話內容、接吻、伸手觸摸等行為，已逾越社會上對男女交往分際中「發乎情、止乎禮」的底線，侵害邱男配偶權，判兩人應連帶賠償15萬元，可上訴。

邱姓富商透過行車紀錄妻，揪出愛妻出軌男同事。圖／聯合報系資料照片
邱姓富商透過行車紀錄妻，揪出愛妻出軌男同事。圖／聯合報系資料照片

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