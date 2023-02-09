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刀割4歲兒臉、麻油雞熱湯燙爛他嘴 台中狠父母下場曝

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中林姓男子和曾姓妻子自稱4歲兒子頑皮、吃飯太慢，竟分別用衣架痛毆、拿麻油雞熱湯強灌，甚至持刀畫傷臉，親友驚見男童嘴巴潰爛才曝光；法院審酌，2人過度管教近乎凌虐，各依傷害罪判6月徒刑，考量曾女無前科已接受親職教育，且男童傷勢痊癒等，宣告其緩刑4年，可上訴。

檢方起訴指出，林男、曾女生下兒子原由祖父母照顧，2020年6月才接回家，林卻以小孩調皮、不聽話為管教就拳打腳踢，還拿衣架狠毆或推去撞桌角，甚至拿熱水燙他肩膀。

曾女沒勸阻，還拿課本、衣架毆打男童臀部、手掌，還曾煮菜到一半情緒激動揮水果刀刺傷他，又嫌小孩吃飯吃太慢就摑掌、拿麻油雞熱湯強灌進他嘴。後來親戚驚見男童新舊傷遍布通報台中社會局才曝光。

檢方訊時，林男、曾女均坦承，男童也說「爸爸和媽媽常常毆打他」，會用衣架打手、指甲或用手機扔他，還曾遭媽媽用水果刀刺肩膀、用熱湯燙；親友證稱，發現男童嘴巴潰爛、肩膀有大面積燙傷，經詢問後男童才說因為自己吃太慢遭媽媽用熱湯灌嘴，趕緊通報社會局。

檢方並請法院審酌，林男、曾女並非全無育兒經驗，卻因情緒不穩傷害、凌虐男童，除管教逾越比例，實已將男童當做發洩情緒的工具，嚴重妨害男童身心健全，起訴求重刑。

法院認為，2人當時都是男童照顧者，且案發時小孩年僅4歲，身體組織、骨骼仍脆弱，2人竟多次丟東西、毆打或拿刀畫傷、用社湯熱水澆灌，其行為絕非一般父母施以懲戒或合理管教可比，而屬於凌虐。

法院審酌，2人本應恪遵父母職責愛護稚齡幼子，卻僅因他頑皮或吃飯太久，就以凌虐程度的暴行相加，對無力抵抗的男童施以過當懲處，但考量2人犯後均坦承、態度尚有悔意，各依成年人故意對兒童犯傷害罪判6月徒刑。

法院也考量，曾女無前科，事後配合台中市府親職親職教育輔導，且身為男童母親和孩子關係密切，更是成長過程中舉足輕重角色，本案仍是過當管教而非全然無由恣意虐打，加上男童傷勢已痊癒等，宣告曾女緩刑4年，接受法治教育5場、提供80小時勞務。

台中地院各依成年人故意對兒童犯傷害罪判林男、曾女6月徒刑。記者曾健祐／攝影
台中地院各依成年人故意對兒童犯傷害罪判林男、曾女6月徒刑。記者曾健祐／攝影

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