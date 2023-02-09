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苗栗縣5個警察分局長全換人 鍾東錦：剛剛好可以比賽

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣5個警察分局長全部換人，今天新到任，縣長鍾東錦認為「剛剛好可以比賽一下」，期許5人發揮所長，拚治安、交通，牽員警秉持同理心，將民眾的小事視為自身的大事，打造幸福家園。

警政人事這波大調動，苗栗縣5個分局長全部換血，新上任苗栗分局長蘇旭茂、竹南分局長潘嘉旺、頭份分局長林育旺、通霄分局長陳至瑋、大湖分局長宋俊良，另新任縣警局主任秘書邱紹雄、督察長王立德。

鍾東錦今天主持分局長卸、新任分局長交接典禮，與縣警局長莊勝雄監交印信，5名分局長宣誓上任，鍾東錦表示，分局長的職務歷練都相當完整，非常富有領導能力，期許到任後發揮所長，並與各單位聯繫協調合作，領導所屬分局同仁，5名都是新到任，剛剛好可以比賽一下。

此外，期許員警秉持同理心，將民眾的小事視為自身的大事，發揮警察為民服務的熱忱和專業，主動積極服務民眾，持續維護苗栗治安及順暢交通，締造幸福家園。

另，三義鄉前天發生吳姓男子（63歲）涉嫌拒捕衝擊警車，造成3名員警擦挫傷及玻璃割傷，妨害公務、公共危險等罪嫌移送苗栗地檢署後，檢察官聲請法官羈押獲准，鍾東錦表示警察辛苦了，將會探視員警關心慰問。

苗栗縣5個警察分局長今天到任，縣長鍾東錦主持交接，並頗有期許。記者范榮達／攝影
苗栗縣5個警察分局長今天到任，縣長鍾東錦主持交接，並頗有期許。記者范榮達／攝影
苗栗縣5個警察分局長今天到任，縣長鍾東錦（右二）主持交接，並頗有期許。記者范榮達／攝影
苗栗縣5個警察分局長今天到任，縣長鍾東錦（右二）主持交接，並頗有期許。記者范榮達／攝影

鍾東錦

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