客戶租車借人傳酒駕 GoShare公司也挨罰

台北一名吳姓男子去年4月酒後騎乘共享電動機車「GoShare」被逮，竟連帶影響提供「GoShare」服務的睿能數位服務股份有限公司挨罰，遭桃園市交通裁決處撤銷該車牌照2年；睿能公司不服，主張已盡最嚴厲的監督管理責任，並強調吳男是借用他人帳號騎車，非他們能預期，但說法仍被交裁處駁回，最後改打行政訴訟，才獲桃園地院撤銷罰單。

「GoShare」共享電動機車是由開發Gogoro電動機車的睿能公司提供租賃服務，民眾只要用手機下載「GoShare」程式，上傳駕照及填寫基本資料，成功申請帳號之後，就能用手機尋車、租車，睿能指定的服務範圍內行駛。

睿能公司興訟表示，「GoShare」使用條款及騎乘應注意事項有禁止承租人將機車交給契約之外的第三人駕駛或超載，對於酒駕、無照駕駛和出借帳戶給他人使用等情況，將予以永久停權處分，已克盡監督管理責任。吳男是借他人帳號使用「GoShare」服務，與公司並無租賃或任何法律關係，而公司也無法預見吳男違法使用的可能性，其酒駕行為實難歸咎於公司。

法院調查，睿能是以網路方式提供線上租賃車輛服務，僅能依帳號資料進行監督管理，在此種營運模式下，無法確認實際騎乘機車者是否為帳號持有者本人，也沒有可能逐次一一查核。不過，睿能在契約中明載禁止酒後駕車及將車輛交付第三人使用，顯見已在能力範圍內，善盡監督管理義務。

法院認為，吳男是使用他人帳號騎乘「GoShare」共享機車，本身並未簽過「GoShare使用條款」及相關規範約定，而酒駕情事也不是睿能可以預見，因此難認睿能有未盡監督管理義務情事，原處分確有違法不當，應予撤銷。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康