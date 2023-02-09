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村長選舉差1票落選提當選無效之訴 花蓮地院驗票後駁回

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

去年11月26日選舉，花蓮縣光復鄉大豐村長候選人吳俊佑以1票之差敗給黃紹貫，吳認為黃有3張票應屬廢票，提告當選無效。花蓮地院法官偕同縣選委會勘驗，認為3張都是有效票，選舉結果不變，駁回原告之訴，全案仍可上訴。

去年光復鄉大豐村長有3人參選，1號吳俊佑獲119票，2號黃紹貫120票，3號游錦勝36票，另有6張廢票。縣選委會於去年12月2日公告黃紹貫當選。

吳俊佑提出民事告訴，指他和黃僅差1票，且當時投票所內聲音吵雜、公投票也同時唱、計票，導致他以1票之差落選，屬於「當選票數不實」的範疇。他還提出，黃有3張票的印記有問題，應屬無效票，若扣掉這3張，應該由他當選，因此依選罷法第120條第1項第1款規定提起訴訟。

被告黃紹貫則認為，開票時吳與家人坐在最前面，看得最清楚，如果有異議當時就應該要提出來，也認為吳所提出的3張爭議票，並沒有問題，都是有效票。

花蓮地院去年12月26日會同雙方及縣選委會人員，依照中選會頒布的「公職人員選舉票有效與無效之認定圖例」等規定驗票，認定3張爭議票都屬於黃紹貫，因此3名候選人的得票都與原公告的票數相符，沒有如原告主張被告當選票數不實，足認有影響選舉結果之虞，駁回原告之訴。

花蓮縣光復鄉大豐村長去年選舉，1票落選的吳俊佑提告當選無效，法官驗票後駁回。圖／報系資料照片
花蓮縣光復鄉大豐村長去年選舉，1票落選的吳俊佑提告當選無效，法官驗票後駁回。圖／報系資料照片

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