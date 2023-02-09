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「壽司郎屁孩」退學了！鄰居爆料近況：全家人面容憔悴…

懷疑員工偷錢 恐怖老闆設局押走人開山刀砍斷手指頭

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中陳姓人力派遣公司老闆認為周姓員工偷錢，竟找其他4名員工佯稱吃宵夜約出對方，實則載往偏僻山區教訓他，眾人拳打腳踢還拿鐵鎚攻擊，甚至用開山刀硬生生砍斷周左手小指、無名指末端；周事後就傷害部分撤告，陳等5人經認罪協商程序，法院各依妨害自由判4至6月徒刑，可上訴。

檢警調查，陳男（25歲）懷疑周姓工人偷錢，加上工作紛爭產生嫌隙，陳去年1月13日就找黃姓、蔡姓，及2名張姓員工假借要吃宵夜名譽約出周，卻趁機將他載往清水區一處偏僻的橋下，一干人等朝周男拳打腳踢甚至用鐵鎚攻擊。

其中1名張男並將周壓制在地，由黃男從車上拿出1把開山刀硬生生砍斷周男左手尾指，就連無名指尾端也遭截斷，周男最終被丟包在地，全身傷痕累累自行徒步下山至附近超商求救，送醫檢查包括手指遭砍斷，也有多根肋骨骨折、全身擦挫傷遍布。

警方獲報同月24日持搜索票到陳姓老闆家逮人，起獲眾人作案用的鐵鎚，周男遭他們扣走的手機等。陳男等人落網僅部分坦承，但多有辯解稱不知周是否同意要到場，並稱因周男欠錢才用此方式「教訓」他。

周男則指證歷歷，也提出驗傷佐證左手小指創傷性截肢、無名指尾端遭砍斷，也有LINE對話紀錄、附近監視器佐證；但周事後就遭砍斷手指傷害部分撤告，檢方偵結依妨害自由、侵佔等罪嫌起訴陳等5人。

法院開準備程序庭時，陳等5人全部認罪，並經檢察官聲請改依認罪協商程序，法院認為5人犯行明確，各依妨害自由、侵佔等罪判4至6月不等徒刑。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

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