軍情局少校蒐集別人出國資料記大過 他打官司結果出爐

國防部軍事情報局方姓少校前年私下蒐集他人的入出境資料，被記一大過懲處，他不服提告，台北高等行政法院認為懲罰令是軍方內部管理措施，不得提行政訴訟救濟，裁定方敗訴，可抗告。

方是現役軍人，為軍情局少校，他2021年10月4日，沒有正當理由即私自透過移民署蒐集、利用他人入出國資訊；軍情局認為他侵害他人權益並損害軍譽，情節重大，依陸海空軍懲罰法記一大過懲罰。

方不服提訴願被駁回，再提行政訴訟救濟；北高行認為方是現役少校軍人，在軍情局負責特種情報調查，軍情局認為他行為不檢而記過處分，是為為了嚴肅軍人紀律而行使懲罰權，性質上屬於軍隊內部管理措施，並未直接影響方的軍人身分，或服軍職的權利。