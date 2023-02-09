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自稱「明太祖後代」朱雪璋斷人腳筋逃大陸 前妻涉藏匿判刑

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

自稱是「明太祖」朱元璋後代的台北市光信里前里長朱雪璋判刑6年確定，畏罪潛逃大陸，朱的前妻吳佩樺被控陪朱躲在南部等待偷渡船隻，台北地院審理，依使犯人隱避罪判吳女拘役40日，得易科罰金4萬元。可上訴。

朱雪璋2016年2月與綽號「深海閻王」的武術家王毓霖比武，卻找人埋伏偷襲砍斷王的腳筋，最高法院2020年5月依重傷害罪判朱有期徒刑6年確定。

宣判隔天，朱雪璋和吳佩樺一度前往機場但被攔下，2人轉而找黃姓徒弟協助偷渡赴大陸。

檢察官指控，朱雪璋和吳佩樺在嘉義一帶躲了1個月，再從高雄興達港搭舢舨出海偷渡到廈門上岸，檢警2020年9月透過「兩岸共打機制」將朱雪璋遣返回台，也追究吳女的刑責。

自稱是「明太祖」朱元璋後代的台北市光信里前里長朱雪璋判刑6年確定，畏罪潛逃大陸，朱的前妻吳佩樺被控陪朱躲在南部等待偷渡船隻，台北地院審理，依使犯人隱避罪判吳女拘役40日，得易科罰金4萬元。圖為朱雪璋／聯合報系資料照片
自稱是「明太祖」朱元璋後代的台北市光信里前里長朱雪璋判刑6年確定，畏罪潛逃大陸，朱的前妻吳佩樺被控陪朱躲在南部等待偷渡船隻，台北地院審理，依使犯人隱避罪判吳女拘役40日，得易科罰金4萬元。圖為朱雪璋／聯合報系資料照片

朱雪璋 朱元璋

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