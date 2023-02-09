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台中正妹出差完深夜苦尋不著機車 警伸援助尋回

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中30歲吳姓粉領族日前將機車停放在高鐵台中站附近空地，搭高鐵到北部出差，當晚返回台中後，卻找不到機車，在深夜苦尋30分鐘仍找不到，筋疲力盡的她報警協尋，還好警方協助，不到10分鐘就找到機車，讓吳女感謝不已。

台中市警局烏日分局烏日派出所巡佐王瑞波說明，他和警員蔡裕閔確認機車未被拖吊後，便至停車處查看，發現地上有翻修跡象，研判吳女機車可能因停車場的搬遷工程移置別處停放。

員警經聯繫值班人員，原來停放在空地的車輛均移置到500公尺外的另一處停車場，趕緊載吳女前往，終於找到了愛車。

吳女見到自己的機車，大大地鬆了一口氣表示，平常都將機車停放在固定的停車場，沒想到這次順路就停放在空地上，沒發現該處正在進行搬遷工程，還好在員警幫忙下，花了近10分鐘，就順利尋回機車，感謝員警協助找車，讓她有車回家。

烏日警分局分局長尤啓南呼籲，機車族若將機車停放在不熟悉路段或停車場，恐因巷弄多、景色相似等原因而易忘記停放地點，可記下附近清楚地標或以手機拍照留存或以通訊軟體Line功能「位置資訊」記住自己停車的位置。

吳姓粉領族把機車停放在台中高鐵站旁空地，出差回來卻找不到，還好警伸援尋回。記者趙容萱／翻攝
吳姓粉領族把機車停放在台中高鐵站旁空地，出差回來卻找不到，還好警伸援尋回。記者趙容萱／翻攝
吳姓粉領族把機車停放在台中高鐵站旁空地，出差回來卻找不到，還好警伸援尋回。記者趙容萱／翻攝
吳姓粉領族把機車停放在台中高鐵站旁空地，出差回來卻找不到，還好警伸援尋回。記者趙容萱／翻攝

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