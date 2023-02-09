自認「非典型公務員」收10萬人蔘又接受遠雄招待 撤職！

新北市城鄉發展局正工程司海治平擔任計畫審議科科長期間，收受遠雄集團賄賂、旅遊食宿等招待，利用職權於2012年7月26日新北市都市計畫委員會審議新莊安泰段開發案時，替遠雄集團說好話，遭台北地檢署以貪汙罪起訴。新北市府將海記一大過、停職並移送懲戒法院，懲戒法庭判海撤職、停止任用2年。

海治平曾在民間工程顧問公司任職10年，才轉換跑道投身公職，自認是「非典型公務員」。2012年4月9日因新北市議員周勝考聯繫關切，要求海治平儘速解決土城開發案爭議、排定公聽會日期，同年7月5日受時任遠雄建設公司開發部副總經理魏春雄邀請餐敘並收受正官庄「天20」等級的人蔘1斤和高麗蔘精禮盒，市價共10萬8675元。海聲稱兩事相隔3個月，沒有因果關係。

海治平辯駁，遠雄建設公司在土城開發案曾行賄劉演交200萬元，而他擔任土城開發案承辦主管、環評會議主席，卻未獲分文賄賂？海自認無收賄之意。

2012年8月間，海治平計畫帶全家到花蓮旅遊，暗示魏春雄招待食宿，經趙藤雄同意，招待海治平與妻子、兩名子女及岳母於同年8月15日至18日到花蓮遠雄悅來飯店度假3天，入住豪華海景客房及家庭客房，3晚房費4萬2300百元、晚餐費用1萬4597元，一家人還享用1萬2900元的SPA服務，全由遠雄買單。海說因忙碌而忘了處理住宿費用，不是接受招待。

海治平自認擔任公務人員數十載，公務生涯戰戰兢兢，卻因以為普通人情世故而收受的禮品、事後未將住宿費用返還魏春雄的疏失，使自己落入窘境，懊悔不已。海希望懲戒法庭不要懲戒。

刑事部分，台北地方法院去年10月依不違背職務收受賄賂罪判海4年10月徒刑，褫奪公權3年。懲戒法庭認為海除違反刑事法律外，另有違公務員應清廉、不得有損害公務員名譽及政府信譽行為的規定，嚴重違背清廉義務，利用法定職務權限的機會收受有利害關係者的財物及不正之利益，加深國民對於政商舞弊刻版負面印象。