蘇花公路遊覽車撞山壁6死39傷 肇事駕駛最終判刑1年半定讞得入獄

蘇花公路宜蘭東澳段前年發生遊覽車自撞山壁釀6死39傷意外，駕駛游志豪因在下坡路段未使用低速檔、超速過彎，車輛失控時又操作不當，確實屬於人為操作疏失，一、二審依過失致死罪判刑1年6月，最高法院駁回上訴，全案定讞。

游受雇於騰龍通運公司，2021年3月16日駕駛遊覽車行經蘇花公路花蓮往宜蘭方向，以高速檔行經下坡彎道、油壓減速器代替煞車，導致車輛超速過彎駛入對向車道。

游試圖降檔以引擎煞車減速，但換檔未完成停在空檔，增加失速危險，且他換檔時踩離合器，導致油壓減速器被迫中斷，遊覽車以時速超過54.3公里行駛；游再緊急剎車，遊覽車車頭先擦撞擋土牆，後方安全門處也撞擊擋土牆凸出結構，造成車身框架斷裂拉扯、座椅掉落等，共有6人死亡、39人輕重傷。

游堅決否認犯行，供稱案發時車速約40公里，他有踩煞車、煞車燈也有亮，但遊覽車煞不住，是剎車失靈，他才讓遊覽車靠左撞山壁，若使用手煞車可能會翻車，反而造成更嚴重的結果。

法院審酌他沒有前科，但身為職業大客車司機，搭載數十位乘客，應負有高度注意程度，卻錯誤操作煞車系統，讓車輛違規超速行駛，釀成嚴重傷亡事故，導致往生被害人家屬遭受難以平復的傷害，受傷的被害人也需承受身心痛苦。