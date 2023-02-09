殺前妻還把房屋權狀貼在屍體頭上、雙手塞錢 狠男判15年半

男子陳志祥與前妻起口角，2021年9月晚間拿水果刀殺妻，還將案發地房屋權狀貼在她額頭，另在前妻左右手各放5千元鈔票。陳向律師報案自首，新北地方法院依家暴殺人罪處15年6月徒刑。台灣高等法院今駁回上訴，陳聽判時表示「沒意見」，但要求法院能讓他「至少回家看一下」，否則「家都荒廢了」。

64歲的陳志祥原與妻子同住，胞兄與夫妻倆是鄰居。前年8月11日因陳揚言點燃瓦斯桶恐嚇兄長，胞兄聲請緊急保護令，隔天夫妻離婚。陳因保護令無法住在原住所，林妻擔心他無處可去，提供名下位於新北市鶯歌區的房屋給陳居住，還時常帶生活用品給他，他卻時常致電騷擾前妻，威脅搬回同住，恐嚇「不回去同住，妳走著瞧」。

前年9月9日，陳志祥致電要求前妻到鶯歌的房子碰面，稱欲歸回房屋所有權狀，隔天上午前妻抵達後，因前妻不同意讓他取得房屋部分所有權而齟齬，陳將前妻撲倒後，拿水果刀刺她的腿部。前妻掙扎，陳壓制住後又以木頭攻擊，見她持續求生，再拿水果刀猛刺她的頸部、頭部，並持續用木頭砸，前妻多處重傷而死亡。

陳犯案後將血衣換掉，並將案發地的房屋所有權狀貼在前妻的頭上，另在她的雙手各放5千元紙鈔，再打電話給協助他處理官司的律師，要他向警方報案。

新北地院審理時，陳志祥聲稱案發前便長期在身心科看診，患有躁鬱、憂鬱症，應符合刑法19條減免刑責規定，但合議庭發現醫院並未診斷出他有躁鬱症，加上精神鑑定認定案發時陳的精神狀況未達到減刑條件，不採信他的說詞。

新北地院認為陳姓夫妻雖離婚，但前妻在陳無處可住時還伸出援手，還協助行動不便的陳運送生活用品，但他卻陸續傳訊恐嚇前妻，並因認財產分配不公，以交還權狀為由找她到案發地點殺妻，手段凶殘；考量陳認罪且自首，判他15年6月徒刑。

高院審理後，認為一審認事用法無違誤，今天駁回上訴。坐在輪椅上的陳志祥對刑期沒有意見，合議庭繼續進行延押訊問，他說「關關很久」，希望法院能讓他回家一趟。