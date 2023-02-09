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扛神轎擦撞起爭議 約談判時間卻沒喬攏被打得鼻青臉腫

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄陳姓男子因廟會遶境扛神轎與人擦撞起口角，兩方人馬相約談判，未料被打的一方沒協調好，卻落單一人赴約，遭陳男這方人馬打得鼻青臉腫，另名後續到場的友人也挨揍；事後警方獲報，循線逮捕涉案人並依法移送。此案近日偵結，檢方認動手的3人涉犯妨害秩序罪，將他們依法起訴。

起訴書指，陳男與程男去年10月2日廟會遶境扛神轎時，因擦撞起口角，事後兩人相約某宮廟前談判，陳找來同為姓陳的友人與盧姓男子到場助勢；程則找另外3名友人到場。

後來因程男這方人滿先抵達，但沒發現人到場便自行離開，陳男一行人於當晚9時32分許到場後，只發現程一人在場，便徒手毆打對方臉部，還拿辣椒水噴賞雙眼。

雖程男遭毆傷後，打電話請友人支援，未料人到場後，又遭陳男這方人馬持安全帽毆打，並把程打得鼻青臉腫，他的友人頭部也挫傷；楠梓警分局獲報，派快打部隊到場，人已散去。

警方依據廟前遺留沾有血跡衛生紙、破損安全帽、酒瓶等物，另調閱監視器，循線查獲此案，並通知涉案人到案釐清。

警詢、偵訊時，出手打人的兩名陳男及盧男都坦承犯行，檢方認陳男涉犯刑法第150條第1項後段之在公共場所聚集三人以上首謀及下手實施強暴罪嫌；另外2名同夥，犯同條同款在公共場所聚集三人以上下手實施強暴罪，依法將3人起訴。

高雄楠梓某公廟前發生鬥毆，涉案3人近日被依法起訴。記者陳弘逸／攝影
高雄楠梓某公廟前發生鬥毆，涉案3人近日被依法起訴。記者陳弘逸／攝影

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