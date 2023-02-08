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女藝人十多年前就酒駕 這回再犯直撞燈桿判刑3月

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

董姓女藝人十多年前有酒駕判刑紀錄，再度酒駕撞上路邊燈桿，依公共危險罪移送法辦；台北地院審理，判董女有期徒刑3月，併科罰金2萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，以1000元折算1日。可上訴。

2010年間，董女即因酒駕案被警方移送法辦，法官審理，依公共危險罪判她有期徒刑3月。

判決指出，董女經判刑確定後，明知超量飲酒會導致對周遭事務辨識及反應能力較平時為弱，仍飲酒後酒精濃度達每公升0.44毫克在酒醉情況下，駕駛自用小客貨車自撞路邊燈桿，漠視自己、他人的生命財產安全。

法官審理認為，念及董女犯後坦承犯行、態度良好，審酌她的犯罪動機、目的、自述碩士畢業、從業演藝人員、家境小康等，判她有期徒刑3月，併科罰金2萬元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

酒駕 酒精

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