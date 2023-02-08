聽新聞
test
0:00 / 0:00
女藝人十多年前就酒駕 這回再犯直撞燈桿判刑3月
董姓女藝人十多年前有酒駕判刑紀錄，再度酒駕撞上路邊燈桿，依公共危險罪移送法辦；台北地院審理，判董女有期徒刑3月，併科罰金2萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，以1000元折算1日。可上訴。
2010年間，董女即因酒駕案被警方移送法辦，法官審理，依公共危險罪判她有期徒刑3月。
判決指出，董女經判刑確定後，明知超量飲酒會導致對周遭事務辨識及反應能力較平時為弱，仍飲酒後酒精濃度達每公升0.44毫克在酒醉情況下，駕駛自用小客貨車自撞路邊燈桿，漠視自己、他人的生命財產安全。
法官審理認為，念及董女犯後坦承犯行、態度良好，審酌她的犯罪動機、目的、自述碩士畢業、從業演藝人員、家境小康等，判她有期徒刑3月，併科罰金2萬元。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言