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千萬買房住進「新北比薩斜塔」 她怒告賣家獲償百萬

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

邵女2018年向一間毛絨廠購屋，卻發現房屋越住越斜，兩年後向毛絨廠提出返還價金，新北地院考量價值減損後，判毛絨廠需返還135萬餘元。示意圖／ingimage
邵女2018年向一間毛絨廠購屋，卻發現房屋越住越斜，兩年後向毛絨廠提出返還價金，新北地院考量價值減損後，判毛絨廠需返還135萬餘元。示意圖／ingimage

邵姓女子2018年向新北市一間毛絨廠以1280萬元買下位於新北市蘆洲區三民路上一間兩樓建築，卻發現房屋越住越斜，怒向毛絨廠提告房屋有瑕疵，請求減少價金256萬元，新北地方法院判須返還價金135萬餘元。

邵女主張，她透過仲介以總價1280萬元向毛絨廠買下位於新北市三民區的兩樓建築與座落土地，並在2018年9月10日完成交屋。未料交屋兩年後她卻發現房屋嚴重傾斜，已超出結構建議容許值，怒向毛絨廠提告，請求減少價金256萬元。

毛絨廠則以台灣地震活動頻繁，建築屋齡又已逾40年、僅為加強磚造建物，還坐落在中度土壤液化潛勢區，且測量報告時間距離交屋已兩年，即使交屋當時已有傾斜，傾斜率只會更低，不應以測量報告作為裁量。

毛絨廠並指出，交屋三月後，邵女就發現房屋有傾斜並向仲介通知，卻遲至兩年後才寄存證信函，已逾民法規定。

法官囑託土木技師公會鑑定後，安排在去年12月進行房屋傾斜測量，得出斜率為1/95，以此認定房屋確有傾斜狀況。

法官以邵女在交屋三個月後就向仲介表示房屋傾斜，請仲介居中協調，並持續向仲介申訴、要求調查，又依據邵女找測量人員測量而得的傾斜率等，加上中央氣象局資料顯示當地並非土壤液化、重大地震等區域，認為難以認定交屋前房屋沒有傾斜情況，不採信絨毛廠說詞。

法官指出，邵女是2年後才發現房屋有瑕疵，購屋時未被告知，不適用於民法規定的6月內須提起訴訟，邵女欲解除契約或請求減少價金，不受此規定，考量到價值減損，判決絨毛廠需返還價金135萬餘元。

建築 地震

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