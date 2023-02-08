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拍桌咆哮又要求先出境…國安會官員機場耍官威 總統府處分曝光

移民署「自行到案專案」繳2000元免管制 她順利送母回越南

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

越南籍女子阿孝（化名）疫情前申請越南母親來台探親，好協助幫忙照顧孩子，孰料工作忙碌忘了專案延期停留效期已過期，不知如何是好，經新北市服務站告知有「自行到案專案」，遂前往處理，繳交最低逾期罰鍰2000元後，得以搭飛機返國。

移民署表示，阿孝在台居住10多年，已取得台灣身分證，與先生育有一子一女，由於夫妻工時長，請公婆協助照顧子女，但因為公公生病，需由婆婆親自照顧無暇再幫忙帶孫子，阿孝跟先生討論後，疫情前申請在越南的母親來台探親，協助照顧孩子減輕家庭負擔。

孰料因疫情關係，各國國境管制，阿孝母親無法返回越南，又工作忙碌，阿孝沒察覺母親的專案延期停留效期已過期，頓時不知如何是好，四處求助，得知移民署有「自行到案專案」，果斷「自行到案」處理。

移民署指出，自2月1日至6月30日，推動「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」，專案期間自行到案者，從寬論處，採取免收容、繳最低逾期罰鍰2000元，且不管制禁止入國期間等措施，鼓勵逾期停（居）留外來人口自行到案。

新北市服務站主任林振智表示，專案為期5個月，期望能降低在台逾期停（居）留外來人口數，協助儘速返回母國，同時補充，入出國及移民法部分條文修正草案日前已送立法院審查，針對逾期罰鍰，從現行2000元到1萬元，加重為3萬元到15萬元，且管制來台期間自最高3年改為最高10年，呼籲當事人把握機會，自行到案。

移民署指出，專案為期5個月，對自行到案民眾採取「免收容、低罰鍰、不管制」措施，呼籲當事人把握機會，自行到案。圖／移民署提供
移民署指出，專案為期5個月，對自行到案民眾採取「免收容、低罰鍰、不管制」措施，呼籲當事人把握機會，自行到案。圖／移民署提供
阿孝（化名）日前陪同母親至移民署新北市服務站辦理自行到案。圖／移民署提供
阿孝（化名）日前陪同母親至移民署新北市服務站辦理自行到案。圖／移民署提供

移民署 越南

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