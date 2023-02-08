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司法院「智慧客服小幫手」今上路 想旁聽可能因1事撲空

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

司法院新版「智慧客服小幫手」去年12月19日試營運，今日正式上線，司法院強調新版「智慧客服小幫手」加入民眾最常查詢的「庭期表」、「開庭進度」項目，以人工智慧（AI）對話方式提供查詢，民眾可以簡單、快速查詢各法院庭期表及開庭進度資訊。

司法院表示，「智慧客服小幫手」進一步升級人工智慧對話能力（AI Level 2），民眾可用自然口語對話方式詢問，只要輸入法院名稱、案件類別、案件字號、股別，以及開庭日期，提供的資訊越多，就可以更精準地找到查詢的庭期資料；如要查詢開庭進度，輸入法院名稱、案件類別、法庭別，就可以掌握目前開庭的進度，「不用再像以往需提早到法院等待開庭」。

司法院指出，從司法院官網，點擊「智慧客服」，或是Google搜尋「司法院智慧客服小幫手」，即可輕鬆查詢。

不過，經測試，若查詢2月8日台灣高等法院刑事第二庭的開庭進度，卻可發現原訂下午3點30分開的「112 毒抗 49號」案，實際開庭時間是下午3點10分，3點21分即結束，顯見這套系統的使用對象鎖定案件當事人，若是民眾想旁聽，可能因法官提早開庭而撲空。

司法院新版「智慧客服小幫手」8日上路，但經測試，若查詢今日台灣高等法院刑事第二庭的開庭進度，可發現原定下午3點30分開的「112 毒抗 49號」案，實際開庭時間是下午3點10分，3點21分即結束，若是民眾想旁聽，準時到達可能撲空。記者王宏舜／翻攝
司法院新版「智慧客服小幫手」8日上路，但經測試，若查詢今日台灣高等法院刑事第二庭的開庭進度，可發現原定下午3點30分開的「112 毒抗 49號」案，實際開庭時間是下午3點10分，3點21分即結束，若是民眾想旁聽，準時到達可能撲空。記者王宏舜／翻攝

司法院 客服 AI

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