快訊

拍桌咆哮又要求先出境…國安會官員機場耍官威 總統府處分曝光

PLG／找回熱情與觀眾是主因 林書豪預告12日鋼鐵人首秀

BBC記者全程目擊…我搜救隊援土耳其強震 2445萬人「看見台灣」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南交通警員涉盜賣個資遭免職 檢方起訴加重其刑

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南歸仁警分局前交通分隊曾姓警員涉收受賄款，查詢民眾個資，非法提供徵信社使用，還委託文賢派出所王姓員警代為查詢，檢方認曾有調查、追訴或審判職務之人員者，依貪汙、洩密罪嫌起訴外加重其刑，台南地院今再開辯論庭，檢方認曾等人坦承犯行，事證明確，建請依法判刑。

檢警調查，前年8、9月間，台南市警局內部稽查，察覺曾等人涉趁職務之便，不當查取民眾個資，非法提供翁姓業者使用，每件收取千元費用，時間約2年。市警局報請檢方指揮偵辦外，去年2月間兵分多路，前往曾、翁等人辦公室及住處搜索，共傳拘曾等4名被告、3名證人，訊後曾、翁涉嫌重大且有串證之虞，遭法院裁押禁見。

同時，前交通分隊曾姓員警因涉嫌洩漏民眾個資，違法情節重大，經台南地院裁定准押禁見。台南市警局當日即依警察人員人事條例第29條規定迅速予以停職，並依公務人員考績法規定予以一次記二大過免職處分嚴懲。

台南地院針對檢方起訴曾貪汙治罪條例第7條有調查、追訴或審判職務之人員者，加重其刑至二分之一，法官認有應行調查之處，今天上午再開辯論庭。

法官詢問曾、王分發、職務內容等，曾表示，2015年10月分發至歸仁警分局交通分隊，直至2022年1月，專職交通事故處理。王則說，2015年10月分發至歸仁分局文賢派出所，擔任警員迄今。

曾、王、翁及徐等4人均在律師陪同出庭，未再對本案多作表示，台南地院合議庭訂於本月24日宣判。

歸仁警分局前交通分隊曾姓警員、文賢派出所王姓警員等人在律師陪同出庭，未再對本案多作表示，台南地院合議庭訂於本月24日宣判。聯合報系資料照
歸仁警分局前交通分隊曾姓警員、文賢派出所王姓警員等人在律師陪同出庭，未再對本案多作表示，台南地院合議庭訂於本月24日宣判。聯合報系資料照

台南 貪汙

延伸閱讀

找警察論法、領愛心便當法官請辭 台南地院表示尊重

企業個資外洩頻傳 鄭文燦將邀跨部會討論資安保護

傳出個資也外洩？格上回應：資料庫無異常

綠委要求成立個資專責機構 國發會允諾1個月提籌備報告

相關新聞

影／醉男拒臨檢「褲底拉屎」 竟拿糞便抹警員臉上遭起訴

宜蘭頭城30歲吳姓男子去年12月30日下午酒後騎機車，因紅燈右轉且安全帽帶沒繫，被警員攔下。警員打算酒測，吳男稱想上廁所...

女勸父母過戶家產防敗兒 3年後見母討回竟不認帳

桃園一名張姓女子擔心父母變賣家產投資弟弟事業，建議2老將台南老家房產移轉到她名下，並承諾隨時可以要求返還，卻在父親過世後...

移民署「自行到案專案」繳2000元免管制 她順利送母回越南

越南籍女子阿孝（化名）疫情前申請越南母親來台探親，好協助幫忙照顧孩子，孰料工作忙碌忘了專案延期停留效期已過期，不知如何是...

司法院「智慧客服小幫手」今上路 想旁聽可能因1事撲空

司法院新版「智慧客服小幫手」去年12月19日試營運，今日正式上線，司法院強調新版「智慧客服小幫手」加入民眾最常查詢的「庭...

台南交通警員涉盜賣個資遭免職 檢方起訴加重其刑

台南歸仁警分局前交通分隊曾姓警員涉收受賄款，查詢民眾個資，非法提供徵信社使用，還委託文賢派出所王姓員警代為查詢，檢方認曾...

尼姑在旁邊化緣影響到收入 乞丐嗆「尼姑性騷擾我」下場出爐

胡姓男子在台北市萬華區龍山寺一帶當乞丐，認為在同一處托缽化緣的比丘尼影響他的收入，對比丘尼開罵「尼姑被性侵害」，比丘尼提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦