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台南交通警員涉盜賣個資遭免職 檢方起訴加重其刑
台南歸仁警分局前交通分隊曾姓警員涉收受賄款，查詢民眾個資，非法提供徵信社使用，還委託文賢派出所王姓員警代為查詢，檢方認曾有調查、追訴或審判職務之人員者，依貪汙、洩密罪嫌起訴外加重其刑，台南地院今再開辯論庭，檢方認曾等人坦承犯行，事證明確，建請依法判刑。
檢警調查，前年8、9月間，台南市警局內部稽查，察覺曾等人涉趁職務之便，不當查取民眾個資，非法提供翁姓業者使用，每件收取千元費用，時間約2年。市警局報請檢方指揮偵辦外，去年2月間兵分多路，前往曾、翁等人辦公室及住處搜索，共傳拘曾等4名被告、3名證人，訊後曾、翁涉嫌重大且有串證之虞，遭法院裁押禁見。
同時，前交通分隊曾姓員警因涉嫌洩漏民眾個資，違法情節重大，經台南地院裁定准押禁見。台南市警局當日即依警察人員人事條例第29條規定迅速予以停職，並依公務人員考績法規定予以一次記二大過免職處分嚴懲。
台南地院針對檢方起訴曾貪汙治罪條例第7條有調查、追訴或審判職務之人員者，加重其刑至二分之一，法官認有應行調查之處，今天上午再開辯論庭。
法官詢問曾、王分發、職務內容等，曾表示，2015年10月分發至歸仁警分局交通分隊，直至2022年1月，專職交通事故處理。王則說，2015年10月分發至歸仁分局文賢派出所，擔任警員迄今。
曾、王、翁及徐等4人均在律師陪同出庭，未再對本案多作表示，台南地院合議庭訂於本月24日宣判。
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