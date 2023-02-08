影／醉男拒臨檢「褲底拉屎」 竟拿糞便抹警員臉上遭起訴

宜蘭頭城30歲吳姓男子去年12月30日下午酒後騎機車，因紅燈右轉且安全帽帶沒繫，被警員攔下。警員打算酒測，吳男稱想上廁所遭拒，竟用右手塗抹糞便攻擊警員，立刻遭逮捕移送，檢方日前依妨害公務罪起訴，聲請簡易判決。

礁溪分局指出，二城派出所陳姓警員與胡姓警員當天下午4時47分，在宜3路與北宜路口執行交通稽查，發現吳男違規情況，攔查取締，聞到濃濃酒味，告知吳男要實施酒測及相關權利，吳男不願配合，說要到300公尺遠的檳榔攤上廁所。

吳男表示，他已經拉在褲底，警員仍要他先完成酒測，一時勃然大怒，伸手往褲底一掏，吼道「你要不要看」，用沾上糞便的右手攻擊警員。

警員避之不及被打到臉上，立刻將吳男壓制，以妨害公務現行犯逮捕，酒駕部分則依拒測程序辦理；檢方1月19日偵結，由於吳男坦承犯行且證據充足，聲請簡易判決。

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