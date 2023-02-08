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尼姑在旁邊化緣影響到收入 乞丐嗆「尼姑性騷擾我」下場出爐

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

胡姓男子在台北市萬華區龍山寺一帶當乞丐，認為在同一處托缽化緣的比丘尼影響他的收入，對比丘尼開罵「尼姑被性侵害」，比丘尼提告；台北地院審理，依恐嚇罪判胡拘役15日，依誹謗罪判胡罰金8000元，都可易罰金。可上訴。

胡常在龍山寺前人行道乞討，對也常在該處化緣的比丘尼不滿，2021年12月26日下午對比丘尼稱「裝肖仔」、「尼姑性騷擾我」、「尼姑被性侵害」，尼姑提告，警方通知胡到案說明。

檢方指控，胡被調查後，還是不知悔改，2021年12月30日下午又在同一地點對尼姑說「神經病發作」、「你都騙，妳都騙我老師啊，出家師啊，妳都騙人，出來就騙人騙到現在已經2年半你要死嗎」、「龍山寺尾巷子口有一個出家女師父在這邊招搖撞騙」，尼姑又提告，胡涉犯恐嚇、誹謗罪。

法院開庭，胡未出庭，不過，胡在警方調查時否認犯行，辯「我是對老天講話」，法官根據錄影證據認為，胡對比丘尼存有怨懟，胡辯稱「對老天說話」與客觀影音、畫面不符，認定胡有罪。

判決書指出，胡智識健全，縱不滿比丘尼仍應理性處理，考量胡的犯罪動機、目的、手段，依法判刑。

胡姓男子在台北市萬華區龍山寺一帶乞討，認為在同一處托缽化緣的比丘尼影響他的收入，多次對比丘尼開罵「尼姑被性侵害」，比丘尼提告，台北地院審理，依恐嚇罪判胡拘役15日，依誹謗罪判胡罰金8000元，都可易罰金。圖為台北市龍山寺一帶。聯合報系資料照片
胡姓男子在台北市萬華區龍山寺一帶乞討，認為在同一處托缽化緣的比丘尼影響他的收入，多次對比丘尼開罵「尼姑被性侵害」，比丘尼提告，台北地院審理，依恐嚇罪判胡拘役15日，依誹謗罪判胡罰金8000元，都可易罰金。圖為台北市龍山寺一帶。聯合報系資料照片

龍山寺 恐嚇 性侵

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