快訊

網家不發去年績效獎金！詹宏志致歉：今年起我不再領薪水

本土今+23893例、54例死亡 較上周三下降24.2%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

無照又酒駕！男與友喝到天亮 駕車自撞翻車波及2車

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

蘇姓男子無照，今凌晨與友飲酒後又駕駛汽車返家，行經台北市建國高架道路下匝道時，擦撞分隔島翻車，碰撞鄰近2輛汽車，蘇男全身多處挫傷，所幸未釀他人受傷，警方介入後依法偵辦、開罰。

警方調查，23歲蘇男從事服務業，今凌晨無照駕駛父親的汽車外出，與友人相約台北市中山區林森北路飲酒，直到天亮才獨自酒駕開車返家，未料，行經建國高架道路南往北下民權東路匝道時，擦撞分隔島翻車，碰撞鄰近的2輛汽車。

蘇男肇事導致自身多處受挫傷，救護人員將其送往台北馬偕醫院救治，無生命危險，遭撞的另外2輛汽車駕駛則未受傷；警方介入後發現蘇男酒測值達每公升0.4毫克，其他2名汽車駕駛酒測值為0，後續依刑法公共危險罪將蘇男送辦，無照駕車部分另依道路交通管理處罰條例開罰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蘇男駕車行經台北市建國高架道路下匝道時，擦撞分隔島翻車，碰撞鄰近2輛汽車。記者李隆揆／翻攝
蘇男駕車行經台北市建國高架道路下匝道時，擦撞分隔島翻車，碰撞鄰近2輛汽車。記者李隆揆／翻攝
警方依刑法公共危險罪將蘇男送辦，無照駕車部分另依道路交通管理處罰條例開罰。記者李隆揆／翻攝
警方依刑法公共危險罪將蘇男送辦，無照駕車部分另依道路交通管理處罰條例開罰。記者李隆揆／翻攝

北市 酒駕 酒測

延伸閱讀

影／桃園男酒駕被攔上演你追我跑 撞無辜小貨車網罵爆

台中男子開車酒駕撞2車 釀火燒車3人輕傷

愛河酒駕釀1死3傷二審加重判9年10月 死者夫吶喊判太輕

發出巨響！男子酒駕保時捷 台中街頭連撞兩車起火

相關新聞

無照又酒駕！男與友喝到天亮 駕車自撞翻車波及2車

蘇姓男子無照，今凌晨與友飲酒後又駕駛汽車返家，行經台北市建國高架道路下匝道時，擦撞分隔島翻車，碰撞鄰近2輛汽車，蘇男全身...

高雄左營兩車擦撞2傷 一車遭撞的四輪朝天

高雄市左營區發生翻車車禍，王姓男子開車載妻子直行，遭準備由慢車道切入快車道的謝姓婦人撞翻，王的轎車四輪朝天，夫妻受傷送醫...

高市警人事調整出變卦 部分偵查隊長未履新再改調

高雄市警局2月6日發布中、高階人事調整命令，連日引發警界議論，其中偵查隊長今天又出現變卦，三民一警分局偵查隊長鄭育昇原將...

公車靠站撞燈桿 原來是司機頭暈身體不適 警到場協助通報送醫

黃姓公車司機日前駕駛公車行駛在台北市大度路，突然因疾病一陣頭暈，司機為保護乘客安全，先讓公車減速進站，碰撞燈桿停下，開門...

花蓮婦人疑酒後路倒橋上 遭計程車輾壓送醫不治

花蓮一名周姓司機今晨載客途經吉安鄉水源大橋時，覺得壓到東西，停車查看發現輾過一名婦人，趕緊報案；消防人員緊急將傷者林姓婦...

影／老爸帶路登山女兒離奇失蹤 新北消防暗夜搜山嚇一跳

新北市1名65歲男子昨天下午帶領38歲女兒到泰山區登山健行，傍晚返程途中意外發現女兒離奇失去蹤影，由於天色漸暗氣溫驟降，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦