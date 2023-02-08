聽新聞
test
0:00 / 0:00
無照又酒駕！男與友喝到天亮 駕車自撞翻車波及2車
蘇姓男子無照，今凌晨與友飲酒後又駕駛汽車返家，行經台北市建國高架道路下匝道時，擦撞分隔島翻車，碰撞鄰近2輛汽車，蘇男全身多處挫傷，所幸未釀他人受傷，警方介入後依法偵辦、開罰。
警方調查，23歲蘇男從事服務業，今凌晨無照駕駛父親的汽車外出，與友人相約台北市中山區林森北路飲酒，直到天亮才獨自酒駕開車返家，未料，行經建國高架道路南往北下民權東路匝道時，擦撞分隔島翻車，碰撞鄰近的2輛汽車。
蘇男肇事導致自身多處受挫傷，救護人員將其送往台北馬偕醫院救治，無生命危險，遭撞的另外2輛汽車駕駛則未受傷；警方介入後發現蘇男酒測值達每公升0.4毫克，其他2名汽車駕駛酒測值為0，後續依刑法公共危險罪將蘇男送辦，無照駕車部分另依道路交通管理處罰條例開罰。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言