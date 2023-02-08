掏槍問路人「妳可以給我○嗎？」 北車之狼又判刑確定

有十多次強制猥褻、性騷擾、強制性交前科的男子胡立秋，去年5月在台北車站K8、K9平面出口花圃裸露生殖器，並向女性路人說「妳可以給我○嗎？」翌月又在台北凱撒大飯店側門樓梯掐捏女性臀部。台北地方法院依公然猥褻罪判胡3月得易科罰金之刑，依性騷擾罪處刑11月。台灣高等法院今駁回胡上訴。

胡立秋曾從事廟宇相關工作，長期未與家人聯絡，但性犯罪紀錄累累。

去年5月4日下午4點多，胡在台北車站附近的花圃暴露生殖器官，一邊自慰公然猥褻，看到一名女子路過時，還呼叫對方靠近，再說「小姐，妳再靠近一點，妳可以給我○嗎？」對方覺得噁心，報警處理。

同年6月5日下午2點多，胡坐在凱撒大飯店側門通往地下室1樓的樓梯平台上乞討，見一名女子走下樓梯，乘對方不及防備，突伸手觸摸、掐住女方屁股性騷擾。台北市警中正一分局獲報後，將胡函送台北地檢署法辦。

台北地院認為胡立秋公然猥褻而讓女性路人受到驚嚇、心生厭惡，影響社會善良風氣，不尊重他人；為了私慾而性騷擾女子，也是不尊重別人的身體自主權。因胡類似罪質犯罪繁多，北院認為他惡性重大、對刑罰感應力薄弱，應予嚴懲。