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影／桃園男酒駕被攔上演你追我跑 撞無辜小貨車網罵爆

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園吳姓男子前天酒後駕車，因逆向、違停被攔，深夜和巡邏員警上演你追我跑，過程中撞上無辜小貨車，引發網路熱議；桃園警分局今指出，吳男事後攻擊員警還拒測，全案詢後依公共危險、妨害公務等罪嫌送辦。

桃園分局武陵派出所員警6日凌晨2時40分巡邏時，在所旁民權路上發現一輛轎車逆向又違規停車，準備趨前勸導時，駕駛吳姓男子（31歲）卻突然駕車朝復興路高速逆向逃逸，行經民權路與復興路口時，撞上一輛行駛在內側車道的小貨車，駕駛隨即棄車逃逸。

員警立即呼叫支援，並馬上尾隨追緝；吳男狂奔到一處社區地下室，無處可逃，被員警甕中捉鱉，他仍激烈反抗不願就範，還出拳試圖攻擊，並拒絕酒測。

不過之後警方將吳男制伏，由於他腳受輕傷又肇事，依法送醫抽血，換算得酒測值每公升0.77毫克，嚴重超標，全案詢後依公共危險、妨害公務等罪嫌移送桃園地檢署偵辦；被撞的小貨車駕駛輕傷，送醫後並無大礙。

目擊民眾在臉書貼出肇事現場照片及影片，稱小貨車被逆向酒駕車輛「擊落」，網友紛紛在留言區指責酒駕男子，「酒駕真的要重罰」、「喝酒開車真的害人」、「太歲頭上動土」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

桃園吳姓男子酒駕又逆向違停，被警方攔查時逃逸，撞上路過小貨車。記者楊湛華／翻攝
桃園吳姓男子酒駕又逆向違停，被警方攔查時逃逸，撞上路過小貨車。記者楊湛華／翻攝
桃園吳姓男子酒駕又逆向違停，被警方攔查時逃逸，期間轎車左側被小貨車撞上。記者楊湛華／翻攝
桃園吳姓男子酒駕又逆向違停，被警方攔查時逃逸，期間轎車左側被小貨車撞上。記者楊湛華／翻攝
桃園吳姓男子酒駕又逆向違停，被警方攔查時逃逸，期間轎車左側被小貨車撞上。記者楊湛華／翻攝
桃園吳姓男子酒駕又逆向違停，被警方攔查時逃逸，期間轎車左側被小貨車撞上。記者楊湛華／翻攝

桃園 酒駕 妨害公務

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