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新春第一次聯合拍賣 行政執行署賣出7803萬不動產

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

法務部行政執行署全國各分署舉辦春節後第1次「聯合拍賣會」，民眾踴躍競買，總拍定金額達7894萬7917元，桃園分署拍賣桃園市八德區溪尾段4筆土地以3943萬元成交，全部拍賣所得挹注國庫。

行政執行署說，本次不動產拍定金額是7803萬7506元，金額最高的是桃園分署拍賣桃園市八德區溪尾段土地，其次是彰化分署拍賣彰化縣埔心鄉建物及土地，以937萬2100元拍定。

此外，台北分署拍賣台北市中山區中山段二小段土地，以917萬5,200元拍定，桃園分署拍賣桃園市楊梅區楊富段土地，以754萬元拍定，台南分署拍賣台南市仁德區仁義段土地，拍定金額為476萬元，台南分署另拍定白河區埤子頭段土地，拍定金額是110萬9999元。

不動產拍賣部分還有台中分署拍賣台中市中區民權路建物及土地，以277萬9999元拍定，彰化分署拍賣南投縣水里鄉建物及土地，拍定金額180萬元，嘉義分署拍賣嘉義縣朴子市牛挑灣段松梅小段土地2筆，以4萬多元拍定。

行政執行署說，本次動產拍定金額為91萬411元，拍賣品包括手持式螢光分析儀、中華小貨車、SUZUKI汽車、豐田汽車、中華廂型車及光陽、三陽機車，另有掃地機器人、高壓清洗機等商品，都以實惠價格成交。

圖為行政執行署。記者王聖藜／攝影
圖為行政執行署。記者王聖藜／攝影

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