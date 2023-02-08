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女勸父母過戶家產防敗兒 3年後見母討回竟不認帳

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名張姓女子擔心父母變賣家產投資弟弟事業，建議2老將台南老家房產移轉到她名下，並承諾隨時可以要求返還，卻在父親過世後、母親欲辦理以房養老貸款時，表面上說「我不會讓您沒有住所」，實則藉故推託不肯辦手續；母女2人各執一詞，最後對簿公堂，經桃園地院審理，所有權才判給母親。全案可上訴。

張母興訟指出，夫妻2老應張女要求，2018年10月以不動產買賣方式辦理房屋移轉，房屋總價192萬元，買賣價金210萬餘元均是她陸續以匯款或現金方式交付張女，再由張女匯給丈夫及繳納銀行貸款，張女實際上分文未出。

張母還說，丈夫前年過世後，她想要回房屋辦理以房養老貸款，張女雖傳LINE稱「媽咪，光明街本來就是你們給的。光明街您要我還就還，我絕對不會收您的錢」、「我不會讓您沒有住所，請放心」、「我的人生中原本就沒有這棟房子」等語，事後卻以過戶要花錢、權狀不在身邊等理由拖延。既然雙方就房屋無償移轉已達成合意，雖張女事後反悔，仍無礙她請求張女履行約定。

張女則辯，房產是父親生前贈與，因為稅務考量，才以買賣方式進行，價金也是她先匯給母親，母親才匯回給她，LINE對話的本意也不是答應移轉房產，而是願意歸還過戶時的價金。況且，房產是父親生前過戶，母親僅是繼承人之一，何以要求她移轉全部所有權？

法院調查，張女是透過不動產買賣方式，自父親名下取得台南老家房產，雙方並非借名登記的法律關係，該房產既然不屬父親遺產，其辯稱母親僅是繼承人之一、無權要求移轉全部房產說法，自然難以採信。

另外，母女LINE對話紀錄可見張女曾說「媽咪，光明街本來就是你們給的。光明街您要我還我就還，絕對不會收您的錢」、「我不會讓您沒有住所，請放心」、等語，可見張女確實有將不動產歸還母親而同意無償移轉登記的合意。張女雖然事後反悔，但民法規定「為履行道德上義務而為贈與，不得撤銷」，而「孝道」又是道德規則的中心要旨，自不容許任意撤銷以害道德規則，因此判張女敗訴。

張女雖稱父母隨時可以要求她返還房屋，卻以過戶要花錢、權狀不在身邊等理由拖延搪塞，甚至上了法院也不願歸還。示意圖／本報資料照片
張女雖稱父母隨時可以要求她返還房屋，卻以過戶要花錢、權狀不在身邊等理由拖延搪塞，甚至上了法院也不願歸還。示意圖／本報資料照片

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