台大教授違法主持中國研究計畫挨罰30萬 他打官司逆轉確定輸了！

台灣大學化工系終身特聘教授李篤中未經許可主持中國的研究計畫，被教育部裁罰30萬元，他不服提行政訴訟，一審判李勝訴撤銷處分，但案件上訴，台北高等行政法院逆轉廢棄原判決，判李敗訴，仍要罰30萬元確定。

李篤中2016年至2019年間以哈爾濱工業大學的名義，主持中國國家自然科學基金委員會的研究計畫，教育部認定他多次違反台灣地區與大陸地區人民關係條例，裁罰30萬元。

李篤中提告主張，是哈爾濱大學博士陳川未經授權擅自使用他的名義，並提出陳川提供的澄清文件，他毫不知情，也從未任職於哈爾濱大學，也無從申請及主持研究計畫，教育部未詳查就裁罰，處分輕率也未盡政府機關保護國民的責任；另質疑教育部提供的網頁畫面恐遭變造，無法確認為真實，請求法院撤銷處分。

教育部反駁指出，李篤中確實自2009年至2019年以哈爾濱大學為申請單位，擔任3項研究計畫負責人，並認為陳川的文件是大陸製作的文書，沒有海基會認證，無法認定為真；另中國國家自然科學基金委員會贊助研究計畫，豈有可能隨意接受冒名申請、執行計畫、核銷財務？

一審認為李篤中三度違反兩岸條例，其中2次違規已逾裁處權時效，教育部仍認定李是第三度重複違規而加重裁罰為30萬元，顯有裁量不當及濫用的違法情形，判撤銷處分。