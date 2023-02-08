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台大教授違法主持中國研究計畫挨罰30萬 他打官司逆轉確定輸了！
台灣大學化工系終身特聘教授李篤中未經許可主持中國的研究計畫，被教育部裁罰30萬元，他不服提行政訴訟，一審判李勝訴撤銷處分，但案件上訴，台北高等行政法院逆轉廢棄原判決，判李敗訴，仍要罰30萬元確定。
李篤中2016年至2019年間以哈爾濱工業大學的名義，主持中國國家自然科學基金委員會的研究計畫，教育部認定他多次違反台灣地區與大陸地區人民關係條例，裁罰30萬元。
李篤中提告主張，是哈爾濱大學博士陳川未經授權擅自使用他的名義，並提出陳川提供的澄清文件，他毫不知情，也從未任職於哈爾濱大學，也無從申請及主持研究計畫，教育部未詳查就裁罰，處分輕率也未盡政府機關保護國民的責任；另質疑教育部提供的網頁畫面恐遭變造，無法確認為真實，請求法院撤銷處分。
教育部反駁指出，李篤中確實自2009年至2019年以哈爾濱大學為申請單位，擔任3項研究計畫負責人，並認為陳川的文件是大陸製作的文書，沒有海基會認證，無法認定為真；另中國國家自然科學基金委員會贊助研究計畫，豈有可能隨意接受冒名申請、執行計畫、核銷財務？
一審認為李篤中三度違反兩岸條例，其中2次違規已逾裁處權時效，教育部仍認定李是第三度重複違規而加重裁罰為30萬元，顯有裁量不當及濫用的違法情形，判撤銷處分。
教育部上訴，北高行認為兩岸人民條例沒有規範行政機關「首次」的行政裁處，一定以最低額度為准，此屬於行政機關裁量的範疇；另教育部處分已探討李篤中應受責難程度、衍生的影響，給予合於比例的警戒處罰，而未以「第三度」違規才加重裁罰，沒有違背平等或比例原則，認為原判決違法，廢棄並自為判決李篤中敗訴確定。
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