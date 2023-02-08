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前村長涉賄被起訴 議員、鄉長被提當選無效之訴均喊冤

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

去年九合一大選後，彰化地檢署對當選的第6選區議員蕭妤亘、連任成功的二水鄉長蘇界欽及鄉代陳昭麟提出當選無效之訴，蕭、蘇二人都稱不知為何被提起當選無效之訴，但檢方查出二水鄉張姓前村長涉嫌為3人買票，檢方今天將張男及收賄的選民2人依違反選舉罷免法提起公訴。

檢方查出，張男為使蕭妤亘、蘇界欽及陳昭麟當選，選前一天去年11月25日下午5點多到羅姓婦人住處交付2千元，約定羅婦和孫子將票投給3人，羅婦事後也要孫子將票投給3人，並在孫子投完票後，交付1千元。

但張男否認犯行，辯稱羅婦手受傷，要去敷藥沒錢，他才拿2千元給她，但檢警查出，當時羅婦家中還有6 千元，且存款也還有20多萬元。

羅婦孫子則辯稱，祖母有要他投票給特定人，但當下並沒給他錢，直到投完票才拿1千元給他，他投票並不是因為事先收了1千元而投票，檢方因此不起訴羅婦之孫，但認為張男和羅婦涉嫌違反選罷法，將2人提起公訴。

蘇界欽得知前村長被起訴，表示他並不知道有人替他買票，覺得很莫名其妙，也覺得很冤枉。蕭妤亘說，張男並不是她的競選團隊，她也不認識張男，也覺得很冤，希望司法能還她清白。

彰化地檢署將對連任成功的二水鄉長當選人蘇界欽提起當選無效之訴。圖／翻攝自臉書
彰化地檢署將對連任成功的二水鄉長當選人蘇界欽提起當選無效之訴。圖／翻攝自臉書
彰化新科縣議員蕭妤亘在臉書開心的秀出當選證書，但她也被彰化地檢署提當選無效之訴。圖／翻攝自臉書
彰化新科縣議員蕭妤亘在臉書開心的秀出當選證書，但她也被彰化地檢署提當選無效之訴。圖／翻攝自臉書

投票 當選無效 彰化 九合一選舉

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