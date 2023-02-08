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前村長涉賄被起訴 議員、鄉長被提當選無效之訴均喊冤
去年九合一大選後，彰化地檢署對當選的第6選區議員蕭妤亘、連任成功的二水鄉長蘇界欽及鄉代陳昭麟提出當選無效之訴，蕭、蘇二人都稱不知為何被提起當選無效之訴，但檢方查出二水鄉張姓前村長涉嫌為3人買票，檢方今天將張男及收賄的選民2人依違反選舉罷免法提起公訴。
檢方查出，張男為使蕭妤亘、蘇界欽及陳昭麟當選，選前一天去年11月25日下午5點多到羅姓婦人住處交付2千元，約定羅婦和孫子將票投給3人，羅婦事後也要孫子將票投給3人，並在孫子投完票後，交付1千元。
但張男否認犯行，辯稱羅婦手受傷，要去敷藥沒錢，他才拿2千元給她，但檢警查出，當時羅婦家中還有6 千元，且存款也還有20多萬元。
羅婦孫子則辯稱，祖母有要他投票給特定人，但當下並沒給他錢，直到投完票才拿1千元給他，他投票並不是因為事先收了1千元而投票，檢方因此不起訴羅婦之孫，但認為張男和羅婦涉嫌違反選罷法，將2人提起公訴。
蘇界欽得知前村長被起訴，表示他並不知道有人替他買票，覺得很莫名其妙，也覺得很冤枉。蕭妤亘說，張男並不是她的競選團隊，她也不認識張男，也覺得很冤，希望司法能還她清白。
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