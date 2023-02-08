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校種樹掉「雄毬果」害狂咳出血？女師求國賠386萬遭駁

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市何姓女子是西苑高中生物教師，2018年間因在學校吸入龍柏樹掉落的「雄毬果」，導致劇烈咳嗽、喉嚨出血，她欲請公假，卻被要求請病假，認為校方、教育局都有疏失，求國賠386萬元，歷審都遭駁回確定，何女提再審，台中高分院以原審判決適法，也無新證據提出，駁回訴請。

判決指出，何姓女子是西苑高中生物教師，何女控訴，2018年3月1日上班時，因在校園內，吸入校門口右側龍柏樹掉落的「雄毬果」，導致她劇烈咳嗽，引發濃痰、刮傷喉嚨出血，因此向校方請公假檢查，但校方卻否決她申請公假，教育局也未能糾正校方錯誤，後來她檢附林新醫院的診斷證明，校方才將先前登記的病假，改為公傷假。

何女認為，校方對於龍柏樹管理有欠缺與疏失，導致她喉嚨受傷、勞動力減損，另外教育局監督也有疏失，校方、教育局侵害她請假權、健康權，因此求償精神撫慰金150萬元、醫藥費7.4萬元、勞動力減損的薪資損害228萬元，總計386萬元的損失。

全案歷經一審、二審及最高法院都認定，西苑高中每年都有請廠商進行環境清潔、修剪樹木，而何女也自述任職10年期間，沒有聽聞有教職人員、學生因吸入龍柏樹毬果而導致咳嗽、上呼吸道感染等情，沒有具體證據證明，校方對於龍柏樹管理有何欠缺，與何女傷勢有何因果關係。

另外，根據林業試驗所提供資料，龍柏的雄毬、雌毬尺寸不大，未聽聞過雄毬、雌毬掉落會對人體造成任何危害，而且龍柏是常見綠美化樹種，台灣各地都常見，也沒有限制校園種植。

歷審也認定，何女在案發後，校方有讓何女請假休養，不論是以公傷假或是病假為依據，都不影響何女的請假權與健康權，也不能認定校方有侵害何女權益，因此駁回何女訴請確定。

何女不服提出再審訴訟，不過台中高分院認定，原判決適法，而何女也沒有提出在歷審審理時不知，判決後才知道的新事證，不符合再審規定，依法駁回。

台中市何姓教師指控西苑高中校門口種植的龍柏導致咳嗽，求國賠386萬元，遭法院駁回。記者陳宏睿／攝影
台中市何姓教師指控西苑高中校門口種植的龍柏導致咳嗽，求國賠386萬元，遭法院駁回。記者陳宏睿／攝影
台中市何姓教師指控西苑高中門口種植的龍柏導致咳嗽，求國賠386萬元，遭法院駁回。記者陳宏睿／攝影
台中市何姓教師指控西苑高中門口種植的龍柏導致咳嗽，求國賠386萬元，遭法院駁回。記者陳宏睿／攝影

教育局 咳嗽 女權

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