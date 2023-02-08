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巡防艦中校偷吃下士被抓包 元配擅自庭呈性愛影片遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

一名曾在海軍派里級飛彈巡防艦「銘傳艦」服役的喻姓中校，服役期間與蕭姓女下士婚外情並拍下性愛影片，結果遭喻男黃姓妻子發現，據以提告向蕭女求償。未料蕭女不滿黃女將性愛片陳報給法院作為證據，反控黃女涉嫌妨害秘密，台北地檢署查出黃女確實擅自登入喻男雲端硬碟取得上述性愛片，今依法起訴。

2020年下半年起，原本與喻男結婚10餘年，育有3名子女，生活幸福美滿的黃女，發現老公經常以公務為由不回家，於是以家中電腦登入喻男個人Google雲端硬碟，意外發現老公和蕭女出遊留下的大量親密照、性愛影片和情書。

喻、黃兩人為此離婚，黃女並向蕭女求償200萬元，一審判決蕭女需賠50萬元，經上訴二審後，雙方經調解賠償金額改為60萬元。但蕭女不滿自己性愛影片，被黃女逕自交給法官作為證據，於是另行對黃女涉嫌侵入電腦及妨害秘密部分提告。

檢察官調查後，認定上述性愛影片原本儲存在喻男私人雲端硬碟空間，但由於男方未提告，因此侵入電腦部分獲不起訴；但黃女登入喻男雲端硬碟後，擅自將性愛影片下載並燒錄成光碟，陳報給地院法官當作證據，此舉確有妨害秘密之嫌。

至於喻男和蕭女，後來在2021年9月遭媒體踢爆婚外情，並公布兩人休假時多次出遊台中、高雄，並公然在街頭牽手逛街等照片，事後兩人均遭海軍記過、汰除。

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