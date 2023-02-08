找警察論法、領愛心便當法官請辭 台南地院表示尊重

台南地院施姓法官因妻子去年騎乘改裝定位燈機車遭警方開單告發，到場詢問「你們今天領頭的是誰啊？」與警察論法，引發爭議。施於去年底請辭，司法院核定3月1日生效。台南地院指出，施請辭理由為生涯規畫，院方對此表示尊重。

施姓法官為民事庭兼新市簡易庭法官，目前仍在上班中；台南地院因施於去年10月4日因關切其妻駕駛機車遭警攔檢開罰風紀事件，召開自律會，經通知後，他並未出席，僅以書面提出說明。