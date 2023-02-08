細軟髮燙不捲變毛躁 美容院退款仍遭女顧客求償22萬

台中歐姓女子到美容院指定謝姓設計師替她燙長捲髮，因捲度不如預期、補燙後又毛躁，歐主張遭毀損33公分頭髮養護及精神撫慰金，共向美容院、設計師求償22萬多元；法院查，設計師當時就全額退款，也願提供2萬6000元的頭皮養護療程，應可填補她損害，駁回歐之訴，可上訴。

歐女主張，她去年10月10日到該美容院消費，並指定由謝姓設計師服務，當時表明想將長髮燙捲、本身頭髮細軟，經謝女說明需燙2次及有護髮才不會受損，但完成後捲度不如預期，離開不到半小時就完全變直，經謝請她回去補燙後變非常毛躁。

歐表示，雖經謝退還燙髮的錢，但本身頭髮遭毀損33公分，依民法不完全給付等，依頭髮平均1個月長1公分，要求每月護髮、頭皮養護3800元，一共33個月12萬5400元，連同精神撫慰金10萬元等，共向美容院、謝姓設計師求償22萬5400元。

美容院抗辯稱，歐女單方陳述髮質受損有必要做33個月護髮、頭皮養護，是其個人主觀認知，她因歐女客訴就同意退還燙髮錢，並以贈品安撫，因歐不願接受，她也說要幫歐恢復髮質、修剪，並願提通10次頂級深層護髮價值1萬6500元，及10次頭皮SPA療程價值9500元。

謝姓設計師也說，當下就退還燙髮費4000元給歐女、由公司提供護髮用品，但歐女不願接受，因歐女希望自然波浪捲，但燙完沒有捲度，應該是歐女本身頭髮細軟屬不易捲的髮質。

台中地院指出，本件歐女得以債務不履行規定求償，但不得再以侵權行為求償，經查謝姓設計師當下就退款、並陳述願提供護髮及頭皮SPA療程等，應認已屬可填補歐所受損害之方法，且歐女要求33個月護髮費用並無依據。