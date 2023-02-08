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味王老董遭「青果大王」孫子檢舉逃稅 北檢起訴7人

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

「青果大王」陳查某爭產風波，導致陳查某親孫穎川欽和懷疑集團帳款，遭老臣、味王董事長陳清福等人侵占而檢舉、提告。台北地檢署查出，陳清福等公司高層雖未將帳款中飽私囊，不涉及侵占，但2014至2019年間仍依行業陋習，將青果貨款存入私人帳戶，使公司財報不實，藉此逃漏稅3500萬元，今依違反稅捐稽徵法及商業會計法起訴陳清福共7人。

今天被起訴的7人，包括陳清福；大洋僑果旗下全青、萬果公司登記人負責人陳月鳳；大洋僑果及全青、萬果監察人陳玲玲；大洋僑果前後任財務主管高朝宗、林德盛；公司財務兼會計陳慧玲、陳素蘭。另外陳清福等人與大洋僑果董事陳榮洋涉嫌侵占部分則不起訴。

陳查某長子、味王名譽董事長頴川建忠創立橫跨海內外、下轄多家青果公司的大洋僑果集團，同時為民視大股東，身價高達千億，但他數年前年事已高，其子穎川欽和試圖在集團中掌權，頴川建忠於是主張借名登記，欲向父親陳查某和自己多年來重用的集團老臣、味王董事長陳清福提告討回集團子公司股票，去年一審判決陳清福應返還頴川建忠共11家、總價7億元的446萬張股票。

味王董事長陳清福及大洋僑果高層等7人被「青果大王」陳查某親孫穎川欽和檢舉逃漏稅遭訴。記者李至和／攝影
味王董事長陳清福及大洋僑果高層等7人被「青果大王」陳查某親孫穎川欽和檢舉逃漏稅遭訴。記者李至和／攝影

侵占 逃漏稅 民視 味王

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