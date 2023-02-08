味王老董遭「青果大王」孫子檢舉逃稅 北檢起訴7人

「青果大王」陳查某爭產風波，導致陳查某親孫穎川欽和懷疑集團帳款，遭老臣、味王董事長陳清福等人侵占而檢舉、提告。台北地檢署查出，陳清福等公司高層雖未將帳款中飽私囊，不涉及侵占，但2014至2019年間仍依行業陋習，將青果貨款存入私人帳戶，使公司財報不實，藉此逃漏稅3500萬元，今依違反稅捐稽徵法及商業會計法起訴陳清福共7人。

今天被起訴的7人，包括陳清福；大洋僑果旗下全青、萬果公司登記人負責人陳月鳳；大洋僑果及全青、萬果監察人陳玲玲；大洋僑果前後任財務主管高朝宗、林德盛；公司財務兼會計陳慧玲、陳素蘭。另外陳清福等人與大洋僑果董事陳榮洋涉嫌侵占部分則不起訴。