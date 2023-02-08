綠委要求嚴格納管虛擬貨幣 莫讓台灣成為洗錢詐騙天堂

民進黨立委陳歐珀今天表示，虛擬貨幣等新興金融工具容易成為詐騙洗錢的工具，呼籲行政院盡速確定虛擬貨幣主管機關，明確化虛擬貨幣的法律定位，統一法院、檢察機關的法律見解，為詐欺受害者追回財產損失。

民進黨立委陳歐珀、陳亭妃、吳琪銘上午在立法院舉行「嚴格納管虛擬貨幣，莫成洗錢詐騙天堂」記者會，提出建立虛擬貨幣洗錢金流追查的專家證人制度、跟上國際最新指引、修補「洗錢防制法」漏洞等訴求，並且邀請詐騙被害者及相關單位進行說明。

陳歐珀指出，目前詐欺犯罪以抓到人頭帳戶提供者、基層車手為主，首腦經常逍遙法外，如果要從源頭遏止詐欺，除了抓人更要遏止不法金流，主管機關如何加強監管虛擬貨幣、遊戲點數等洗錢工具就很重要。

陳歐珀還說，除了要抓到人、追到錢，更要完善對詐欺被害人的保障，建議法務部將因詐欺而家破人亡的受害人，全數納入「犯罪被害人保護法」的補償對象。

陳亭妃表示，過去檢方在聲請扣押虛擬貨幣時，多以存放在實體硬碟的冷錢包為對象，但是台灣第一起刑事局在偵查中即聲請扣押線上熱錢包的案例，因為涉及「刑事訴訟法」第133條有關「物」的扣押的法律問題，造成法官各持不同的法律見解，讓檢方難以繼續追查不法金流。

陳亭妃呼籲，司法院、法務部及金管會應該盡速確立虛擬貨幣的法律定位，並且訂定虛擬貨幣的相關規範，完善金融科技產業的發展。

吳琪銘則說，行政院及金管會將虛擬貨幣定義為「運用密碼學及分散式帳本技術或其他類似技術者」，有違國際防制洗錢金融動工作組織（Financial Action Task Force，簡稱FATF）提出的技術中立原則，反而窄化虛擬資產的定義。

吳琪銘舉例，經常使用中心式帳本技術的遊戲點數就無法符合定義、成為金管會監管的對象，反而容易成為洗錢犯罪的工具，呼籲金管會盡速補上虛擬資產定義上的漏洞。

美國圓成基金會及受害者代表表示，追查詐騙金流必須建立完善的專家證人制度，希望台灣可以盡速建立專家證人制度，並且加強對司法、檢調機關在虛擬貨幣的教育，強化詐騙洗錢的防制工作，莫讓台灣成為洗錢詐騙天堂。

高檢署檢察官劉穎芳回應，有關制定虛擬通貨的主管機關，以執法機關的角度來說，「我們是舉雙手贊成」，現在最困擾的就是沒有主管機關及行業管理法，導致主管機關無法對業別進行行政兼關與行政指導。

金管會銀行局專門委員王麗惠則說，對於虛擬通貨的主管機關，目前行政院已經在研擬當中，在此之前，金管會都是依照「洗錢防制法」作為虛擬通貨平台、交易業務事業防制洗錢的主管機關，金管會都有要求這些平台完成相關的洗錢聲明。