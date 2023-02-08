「罷捷」團體發言人徐尚賢違紀參選挨批背信忘義 5藍支持者挨告獲不起訴

「罷捷」團體發言人徐尚賢去年違紀參選高雄鳳山區市議員，被國民黨撤銷黨籍，多個國民黨支持者痛罵徐「背信忘義」，徐不滿，包含國民黨黃復興黨部王姓幹部等5人都被徐提告，指5人發言違反選罷法「意圖使人不當選」，但檢方認為，徐參選事務與公眾利益有關，不起訴王男等5人。

徐尚賢隸屬國民黨黃復興黨部，去年未經提名參選鳳山選區市議員，去年9月間，徐未經黨內提名，自行到選委會完成登記後，發現周姓男子在臉書粉專「罷免高雄市議員黃捷」、「吐嘲大匯串」、「靠北雙標最大黨」貼文，指控徐「違背承諾參選」、「誓言、誠信、真誠不重要」。

這篇貼文又被網友轉發到臉書公開社團「李四川後援會」，之後國民黨黃復興黨部王姓幹部，也在LINE群組中，發文指「徐尚賢參選從來沒說要為國民黨出征」、「不是徐尚賢選上議員，鳳山區就能翻天覆地變好這種虛無縹緲的承諾」。

另名陳姓國民黨支持者，看到徐違紀參選，也在「大帥VIP旅遊」的LINE群組貼文指徐尚賢「背信忘義，抹黑是非，藉由罷免黃捷而聲名大噪，竟以無黨籍參選鳳山市議圓來瓜分一個議席次，我不會支持」。

慘遭藍營支持者圍剿的徐尚賢，認為網友發文是刻意貶抑他人格，逐一截圖後，針對發文者及社團管理員，依違反選罷法「意圖使人不當選」提告。

雄檢偵辦時，周男稱他是「罷免高雄市議員黃捷」、「吐嘲大匯串」、「靠北雙標最大黨」管理員，他的發言是基於個人的感受去陳述，並不是刻意誹謗徐尚賢。王男到案後也稱，發文是要讓支持者了解徐參選過程，徐並未參加初選，也無報准過，並不是要誹謗他。