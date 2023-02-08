前北市議員潘懷宗詐助理費333萬緩刑確定 法院發還200萬元交保金

新黨北市議員潘懷宗詐領助理費333萬元，去年遭法院判處2年刑徒刑，緩刑5年，褫奪公權5年。潘懷宗在偵查期間遭聲押，士林地方法院裁定200萬元交保，判決確定後准發還200萬元刑事保證金。

士林地院判決指出，潘懷宗從2002年擔任北市議員迄今，議會編列每月2萬元的為民服務費不敷使用，為節省個人支出，授意辦公室主任陳玉臺找可信任對象擔任人頭公費助理；陳在2010年起，陸續找胞姊、姪兒、李姓及沈姓員工當人頭，共計向議會不實申報公費助理費，詐取333萬5835元。

合議庭考量被告認罪，挪用大部分款項用於服務處或選民服務，非單純用人頭飽足私囊，依貪汙治罪條例中的利用職務上機會詐取財物罪，判潘、陳緩刑5年。

士林地檢署收判後考量三點，決定不上訴，首先潘懷宗認罪知錯能改，其次，潘犯罪情狀與類似的貪汙案件，貪汙金額無較嚴重，最後，法院判決已附條件緩刑支付公庫50萬元，金額合理，也褫奪公權已不能參選，加上潘目前生病治療中，應無再犯機會，決定不上訴。