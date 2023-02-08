聽新聞
test
0:00 / 0:00
前北市議員潘懷宗詐助理費333萬緩刑確定 法院發還200萬元交保金
新黨北市議員潘懷宗詐領助理費333萬元，去年遭法院判處2年刑徒刑，緩刑5年，褫奪公權5年。潘懷宗在偵查期間遭聲押，士林地方法院裁定200萬元交保，判決確定後准發還200萬元刑事保證金。
士林地院判決指出，潘懷宗從2002年擔任北市議員迄今，議會編列每月2萬元的為民服務費不敷使用，為節省個人支出，授意辦公室主任陳玉臺找可信任對象擔任人頭公費助理；陳在2010年起，陸續找胞姊、姪兒、李姓及沈姓員工當人頭，共計向議會不實申報公費助理費，詐取333萬5835元。
合議庭考量被告認罪，挪用大部分款項用於服務處或選民服務，非單純用人頭飽足私囊，依貪汙治罪條例中的利用職務上機會詐取財物罪，判潘、陳緩刑5年。
士林地檢署收判後考量三點，決定不上訴，首先潘懷宗認罪知錯能改，其次，潘犯罪情狀與類似的貪汙案件，貪汙金額無較嚴重，最後，法院判決已附條件緩刑支付公庫50萬元，金額合理，也褫奪公權已不能參選，加上潘目前生病治療中，應無再犯機會，決定不上訴。
法院日前裁定指出，潘懷宗因違反貪汙治罪條例，偵查中遭檢察官聲押，法院訊後指定200萬元保證金，由游姓具保人出具現金繳納後，釋放潘懷宗，全案經判決應執行有期徒刑2年，緩刑5年，向公庫支付50萬元，褫奪公權5年，去年7月19日判決確定等，准予發還200萬元保證金。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言