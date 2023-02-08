逆孫陪同申辦網路銀行掏空107萬 阿嬤提告求償

18歲楊姓男子去年6月陪阿嬤到銀行申辦網路銀行，得知其帳戶帳號及密碼，偷拿提款卡提款外，食髓知味乾脆利用網路轉帳，陸續將阿嬤的錢轉到自己帳戶內，2個多月洗光其帳戶內107萬元，阿嬤發現後與孫子反目提告還求償，台南地院認楊犯兩罪分處2月、3月，民事仍在審理中。

檢警調查，事情爆發前，祖孫兩人同住在東區，楊男知道阿嬤國泰帳戶的提款卡放置處，6月間更陪同阿嬤到銀行申辦網路銀行，得知其網路銀行帳號及密碼。未料，他缺錢花用，動了歪腦筋。

他趁阿嬤熟睡時，竊取其提款卡，自7月25日起至8月10日止，至銀行自動櫃員機提領或轉帳，少則2萬元、多則10萬元，前後9次共獲得68萬元。他食髓知味改以手機上網，6月21日起至8月9日止，利用網路轉帳方式少則3千元、多則3萬元，將阿嬤的錢匯入自己銀行帳戶內，前後21次共獲得44萬元。

直至阿嬤發現其存款遭盜取，因而報警處理，經清查後才發現原來是自己孫子所為，憤而提告並求償。楊男在警詢及偵查中坦承不諱。如今孫子搬離阿嬤家，期間歸還阿嬤5萬元。

台南地院審酌，楊男不思循正當途徑獲取所需，竊取阿嬤所有的金融卡及取得網路銀行帳號密碼後，竟恣意非法由自動付款設備取財、非法以電腦製作不實財產權得喪紀錄取財等行為，致阿嬤受有損害，足見其法治觀念薄弱，顯然欠缺對他人財產權的尊重，很不應該。