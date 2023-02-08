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逆孫陪同申辦網路銀行掏空107萬 阿嬤提告求償

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

18歲楊姓男子去年6月陪阿嬤到銀行申辦網路銀行，得知其帳戶帳號及密碼，偷拿提款卡提款外，食髓知味乾脆利用網路轉帳，陸續將阿嬤的錢轉到自己帳戶內，2個多月洗光其帳戶內107萬元，阿嬤發現後與孫子反目提告還求償，台南地院認楊犯兩罪分處2月、3月，民事仍在審理中。

檢警調查，事情爆發前，祖孫兩人同住在東區，楊男知道阿嬤國泰帳戶的提款卡放置處，6月間更陪同阿嬤到銀行申辦網路銀行，得知其網路銀行帳號及密碼。未料，他缺錢花用，動了歪腦筋。

他趁阿嬤熟睡時，竊取其提款卡，自7月25日起至8月10日止，至銀行自動櫃員機提領或轉帳，少則2萬元、多則10萬元，前後9次共獲得68萬元。他食髓知味改以手機上網，6月21日起至8月9日止，利用網路轉帳方式少則3千元、多則3萬元，將阿嬤的錢匯入自己銀行帳戶內，前後21次共獲得44萬元。

直至阿嬤發現其存款遭盜取，因而報警處理，經清查後才發現原來是自己孫子所為，憤而提告並求償。楊男在警詢及偵查中坦承不諱。如今孫子搬離阿嬤家，期間歸還阿嬤5萬元。

台南地院審酌，楊男不思循正當途徑獲取所需，竊取阿嬤所有的金融卡及取得網路銀行帳號密碼後，竟恣意非法由自動付款設備取財、非法以電腦製作不實財產權得喪紀錄取財等行為，致阿嬤受有損害，足見其法治觀念薄弱，顯然欠缺對他人財產權的尊重，很不應該。

惟念及他犯罪後坦承犯行，態度尚可，但考量他迄未能賠償阿嬤損害，兼衡其犯罪動機、目的、手段等一切情狀，認他犯以不正方法由自動付款設備取得他人之物罪處2月，又犯非法以電腦相關設備製作不實財產權取得紀錄取財罪處3月，可上訴。

台南地院認楊姓男子犯以不正方法由自動付款設備取得他人之物罪處2月，又犯非法以電腦相關設備製作不實財產權取得紀錄取財罪處3月，可上訴。圖／本報資料照
台南地院認楊姓男子犯以不正方法由自動付款設備取得他人之物罪處2月，又犯非法以電腦相關設備製作不實財產權取得紀錄取財罪處3月，可上訴。圖／本報資料照

阿嬤 台南 東區

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